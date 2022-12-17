Dünya Çin, Şiyan-21 uydusunu fırlattı
ASYA

Çin, 'Şiyan-21' uydusunu fırlattı

Çin, detaylı yer gözlemleri ve uydu teknolojilerinin testleri amacıyla tasarladığı 'Şiyan' sınıfı yeni gözlem uydusunu uzaya fırlattı.

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Haber Merkezi AA
Çin, Şiyan-21 uydusunu fırlattı
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"Şiyan-21" uydusu, Long March-11 roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 456'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.

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