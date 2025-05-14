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Çin, veri işleme uydularını uzaya gönderdi

Çin, veri işleme uydularını uzaya gönderdi

13:1814/05/2025, Çarşamba
AA
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Çin, uzay bilişimi uydularını fırlattı
Çin, uzay bilişimi uydularını fırlattı

Çin, uzay bilişimi ağının parçasını oluşturacak uyduları uzaya gönderdi. Uzay bilişimi, bilgisayar kaynaklarının uzayda bir bulut bilişim ağı içinde entegre edilmesiyle oluşturulan teknoloji ve uygulamaları ifade ediyor. Bu teknoloji ve uygulamalar karmaşık yer gözlem, uzay keşif ve yönetim görevlerini yerine getirmek için kullanılıyor.

Çin'in, uzay bilişimi ağının parçasını oluşturacak uyduları uzaya gönderdiği bildirildi.


Xinhua'nın haberine göre uydular, Long March-2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.


Planlanan yörünge konumuna yerleştirilen uyduların, uzay bilişimi için birtakım uydu ağı oluşturacağı belirtildi.


Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 576'ncı başarılı taşıma görevi oldu.


Uzay bilişimi, bilgisayar kaynaklarının uzayda bir bulut bilişim ağı içinde entegre edilmesiyle oluşturulan teknoloji ve uygulamaları ifade ediyor. Bu teknoloji ve uygulamalar karmaşık yer gözlem, uzay keşif ve yönetim görevlerini yerine getirmek için kullanılıyor.



#Çin
#uydu
#uzay bilişimi
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