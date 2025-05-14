Çin, veri işleme uydularını uzaya gönderdi

Uzay bilişimi, bilgisayar kaynaklarının uzayda bir bulut bilişim ağı içinde entegre edilmesiyle oluşturulan teknoloji ve uygulamaları ifade ediyor. Bu teknoloji ve uygulamalar karmaşık yer gözlem, uzay keşif ve yönetim görevlerini yerine getirmek için kullanılıyor.