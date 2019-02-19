Dünya Çinde 130 pangolin yetersiz bakımdan öldü
ASYA

Çin'de 130 pangolin öldü

Çin'de 130 pangolin yetersiz bakımdan öldü

Çin'de iki şirkete bakımının yapılması için gönderilen 130 pangolinin öldüğü belirtildi.

Haber Merkezi AA
Pangolin
Pangolin

Global Times gazetesinin haberine göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Ormancılık Departmanı, 2015 -2016 yıllarında Guangxi Shengkai Investment Co. adlı firmaya ait pangolin bakım üssüne 66, 2014-2017'de ise Guangdong eyaletine bağlı Foşan kentinde bulunan Yuehuiteng çelik şirketine 64 pangolini bakımlarının yapılması için gönderdi.

Haberde, "pullu karınca yiyen" olarak da bilinen pangolinlerin daha önce kaçakçıların ellerinden alınarak bu şirketlere gönderildiği ancak kurtarılamadığı, Yuehuiteng şirketinin bir müdürüne geçen aralık ayında yasa dışı pangolin satışı yapmak suçundan soruşturma açıldığı kaydedildi.

Ülkedeki uzmanlar, söz konusu olaylardan Guangşi Ormancılık Departmanının sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Sunda, Malay veya Javan Pangolini olarak da adlandırılan söz konusu canlılar, soyu "aşırı derecede" tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türleri listesinde yer alıyor.

Çin tıbbında ilaç olarak da kullanılan pangolinlerin kan dolaşımını canlandırdığı ve anne sütüne faydalı olduğuna inanılıyor.

Pangolinlerin, kara borsada 20 bin yüene (yaklaşık 15 bin 675 lira) canlı halde satıldığı öne sürülüyor.


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