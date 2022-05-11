Çin'de 16 yaşın altındaki çocuklara canlı yayın yasağı

Ekonomi

Karadeniz'de geri sayım: İlk aşamada günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Karadeniz'de ilk üretim 2023'te olacak. Başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek" dedi.