Dünya Çinde azalan nüfusa karşı kredili teşvik
ASYA

Çin'de azalan nüfusa karşı kredili teşvik

Çin, azalan nüfus sorununu çözmek için mali teşvik dahil her yolu deniyor. Üç çocuğa izin veren yasa değişikliğini yaz aylarında kabul eden Pekin, çözüm geliştirmeleri için yerel yönetimlere de yetki verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çinde azalan nüfusa karşı kredili teşvik
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Çin, azalan nüfus sorununu çözmek için mali teşvik dahil her yolu deniyor. Üç çocuğa izin veren yasa değişikliğini yaz aylarında kabul eden Pekin, çözüm geliştirmeleri için yerel yönetimlere de yetki verdi.

Ülkenin kuzeydoğusu, bu demografi sorununun en çok hissedildiği bölgelerin başında geliyor. Bu bölgede yer alan Jilin, Liaoning ve Heilongjiang gibi vilayetlerde gençlerin evlenmeyi ve aile kurmayı ertelemesi dolayısıyla nüfus oranı 2010’a kıyasla yüzde 10,3 geriledi.

Jilin eyaleti, evli çiftlere çocuk sahibi olmaları halinde 200 bin yuan (368 bin TL) kredi verileceğini açıklarken, doğumda annelik izninin ise 98 günden 180 güne çıkarılacağı duyuruldu.

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