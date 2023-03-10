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Dünya

Çin'de bir bebeğin beyninden ikizi çıkarıldı

Çin'de bir yaşındaki bebeğin beyninden, ikizinin fetüsü cerrahi olarak çıkarıldı. Bu olayın, bilinen tarihte sadece birkaç kez gerçekleşen bir anomali olduğu dile getirildi. İncelemeler sonucunda, bebeğin aslında bir ikiz kardeşi olduğu, fakat gelişme gösteremeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığı ortaya çıktı.

10:31 . 10/03/2023 Cuma
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İkiz kardeşinin fetüsü beyninden çıktı

İkiz kardeşinin fetüsü beyninden çıktı

Bebeğin beyin ameliyatı Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından gerçekleştirildi.


Bu vakaya tıp literatüründe ilk kez rastlanmasa da doktorlar son derece nadir bir durum olduğunu söylüyor.


Independent'a göre bebeğin kafatasının beklenenden geniş olduğu ve hastaneye motor becerilerindeki sorunlar nedeniyle getirildiği bildirildi.


Motor beceriler; emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, salınım, dönme, yuvarlanma, zıplama ve denge kurma gibi hareketlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.


Bebeğin kafatasını çeşitli görüntüleme yöntemleriyle inceleyen araştırmacılar, beyninin sıkıştığını ve sıvı birikimi oluştuğunu tespit etti.



İleri incelemeler, bebeğin aslında anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğunu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığını ortaya çıkardı.


Daily Mail'e göre 1982'de Londra Hastanesi'ndeki bilim insanları, kafatası genişlemesi şikayetiyle getirilen 6 haftalık bir bebeğin beyninde de 14 santimetre uzunluğunda fetüs bulmuştu.


Ameliyattan sonra bebeğin hızla iyileştiği gözlemlenmişti.


Yine Çin'de 2015'ten başka bir vakada, doktorlar erkek ikizinin skrotal kesesinde doğmamış bir cenin buldular.


#Çin
#bebek
#ikiz kardeş
#fetüs
#beyin
35 dakika önce
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Çin'de bir bebeğin beyninden ikizi çıkarıldı
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