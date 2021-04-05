Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi

70 yaşındaki 'Java'nın delisi' tek başına 11 bin ağaç dikti

Endonezya'nın Java adasında bulunan Lawu Dağı'nın eteklerinde yaşayan Sadiman isimli bir köylü, köyünü iklim değişikliğinin etkilerinden kurtarmak için tek başına bir orman dikmeyi hayatının misyonu haline getirdi. Bölge, 1960'lardan 1980'lere kadar bölgeyi kasıp kavuran bir dizi orman yangını ve yasadışı ağaç kesimi nedeniyle yok olmuştu. Ardından gelen kuraklık, Gendol nehrinin kuruması, mahsullerin tükenmesi ve köylüler arasında hastalığın yayılmasıyla birçok can aldı ve etkileri bugüne kadar devam etti. 70 yaşındaki Sadiman, tek başına 617 dönümlük alana diktiği 11 bin ağaç ile kuru yamaçları yemyeşil bir cennete çevirdi.

