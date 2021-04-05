Dünya Çinde bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi
ASYA

Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi

Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikte Afrika domuz vebası (ASF) saptandı. Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi
Arşiv

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde ASF tespit edildi.

ASF 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan telef oldu. Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi. Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

  • İNSANLARA BULAŞIYOR MU?
  • Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü. Çin'de ise 2018’de 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti. Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.

Çin'de dijital aşı pasaportu uygulaması başladı
KORONAVİRÜS
Çin'de dijital aşı pasaportu uygulaması başladı
Abone Ol Google News
Beni devirmeye çalışıyorlar

Beni devirmeye çalışıyorlar

​Netanyahu, yolsuzluk davasında köşeye sıkıştı.
Fenerbahçeden 9 puanlık galibiyet

Fenerbahçe'den
9 puanlık galibiyet

​Sarı lacivertliler rakiplerinin kaybettiği haftada kazandı.
Bildirinin arkasından CHP çıktı

Bildirinin arkasından CHP çıktı

​İmza atan emekli amirallerden dördü CHP üyesi!
Ziyarete kapatılmıştı

Ziyarete kapatılmıştı

Salda Gölü'nde çukurlar kapanmaya başladı.
Gayrimeşru bir teşebbüstür

Gayrimeşru bir teşebbüstür

​AK Parti MYK'dan bildiriye karşı güçlü duruş.
Vaka sayısı düşmüyor

Vaka sayısı düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kesinlikle art niyetli

Kesinlikle art niyetli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye sert tepki.

Facebook'a inceleme

Facebook'a inceleme

​20 milyon Türk vatandaşının bilgileri sızmıştı.
Dördüncü <br>pik olacak mı?

Dördüncü
pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.