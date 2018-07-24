Çin’de bozuk aşı skandalı

Skandal, geçtiğimiz hafta Jilin eyaleti Gıda ve İlaç İdaresi’nin yaptığı açıklamayla patlak verdi. İdare, yapılan araştırma sonucunda Changsheng Bio-tech şirketinin kalite standartlarının altındaki 252 bin 600 adet DPT aşısını Shandong eyaletindeki kamu sağlığından sorumlu kuruluş olan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne sattığının belirlendiğini açıkladı. Söz konusu kalitesiz aşıların şu ana kadar kaç çocuk üzerinde kullanıldığı bilinmiyor.