Dünya Çinde bozukaşı skandalı
ASYA

Çin’de bozuk aşı skandalı

Çin’de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığının ortaya çıkması ülkede krize neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Söz konusu kalitesiz aşıların şu ana kadar kaç çocuk üzerinde kullanıldığı bilinmiyor.
Söz konusu kalitesiz aşıların şu ana kadar kaç çocuk üzerinde kullanıldığı bilinmiyor.

Skandal, geçtiğimiz hafta Jilin eyaleti Gıda ve İlaç İdaresi’nin yaptığı açıklamayla patlak verdi. İdare, yapılan araştırma sonucunda Changsheng Bio-tech şirketinin kalite standartlarının altındaki 252 bin 600 adet DPT aşısını Shandong eyaletindeki kamu sağlığından sorumlu kuruluş olan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne sattığının belirlendiğini açıkladı. Söz konusu kalitesiz aşıların şu ana kadar kaç çocuk üzerinde kullanıldığı bilinmiyor.

572 yıllık enerji rezervi

572 yıllık enerji rezervi

​Akdeniz'de büyük enerji kavgası: Türkiye BM'ye mektup yazacak.
O akıl yenidendevrede

O akıl yenidendevrede

​Proje sahipleri Meral Akşener'in kalması için harekete geçti.
Kaçışyolu 'eylem'

Kaçışyolu 'eylem'
Bedelli21 gün

Bedelli21 gün

​Bedelli askerlikte 38 yaş sınırı kaldırıldı.
Rakka'yaEbu Gureyb

Rakka'yaEbu Gureyb

​ABD, Irak'taki işkence mekanizmasını Rakka'ya taşıyor.
İsrail BM'denkovulsun

İsrail BM'denkovulsun

​'Yahudi ulus devlet' yasası tepki çekiyor.
Finansörlerihayal kırıklığı içinde

Finansörlerihayal kırıklığı içinde

​'Erdoğan'ı devirmek için kurulmuş bir mekanizmaydı'
Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

Etkili olan yağış sırasında şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Soruşturmada yeni gelişme

Soruşturmada yeni gelişme

Evrim Atış'ın gözaltına alınan anne ile babası tutuklandı.
İran'a petrol darbesi

İran'a petrol darbesi

​Hindistan İran'dan petrol ithalatını yüzde 25 azalttı.
Bakanlık yalanladı

Bakanlık yalanladı

​Kanser hastalarından ücret alındığı haberleri yalanlandı.
Terörlemücadele mesajı

Terörlemücadele mesajı

​Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonların süreceğini söyledi.
Bedellide süre 21 güne indi

Bedellide süre 21 güne indi

Bedelli teklifinin iki maddesi komisyondan geçti.
İstanbul'daetkili olacak

İstanbul'daetkili olacak

​Trakya'da etkili olan yağış İstanbul semalarında..
CHP kurultay yolunda

CHP kurultay yolunda

​CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege imza verdi.
Fabrikadabüyük yangın

Fabrikadabüyük yangın

Köpük fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.