Dünya Çinde ceza ehliyeti yaşı 12ye kadar indirildi
ASYA

Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye kadar indirildi

Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye kadar indirildi

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), ceza hukukunda yaptığı değişiklikle ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye düşürdü.

Haber Merkezi AA
Çin
Çin

Çin basınındaki haberlere göre UHK Daimi Komitesi, başkent Pekin’de düzenlediği yasama toplantısında ceza hukukunda değişikliğe gitti.

  • Değişikliğe göre 12 -14 yaş aralığındakilerden kasten adam öldürme veya ölümle sonuçlanan yaralama suçlarını işleyenler Yüksek Halk Savcılığının onayıyla ceza alabilecek.

Bu yaşlardaki kişilerin hüküm giymesi durumunda eğitimleri, kamu güvenliği birimlerinin idaresi altında yürütülecek.

YAŞ SINIRI 1997'DEN BERİ 14'TÜ

Yüksek Halk Savcılığının mayıs ayı sonunda yayımladığı “Beyaz Kitap” adlı raporunda 2018-2019 yılları arasında ergenlik yaşlarındaki kişilerin karıştığı hırsızlık, soygun, kasten yaralama ve tecavüz suçlarında artış olduğu belirtilmişti.

Çin'de en son 1997'de ceza ehliyeti yaşı yapılan yasal değişiklikle 14'e çekilmişti.

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