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Dünya Çinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı
ASYA

Çin'de çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken altı katlı binanın enkazından 88 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı bildirildi. Bu sabah saatlerinde kurtarılan kadının, enkazdan sağ çıkarılan dokuzuncu kişi olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Çinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

29 Nisan'da çöken binadan 88 saatin ardından çıkarılan kadının uzun süre etrafındaki nesnelere vurarak kurtarma ekiplerine sinyal yolladığı ve ekiplerin dedektörlerle kadının yerini tespit etmeyi başardığı kaydedildi.

Kurtarma ekipleri halen enkazda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor.

Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.

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