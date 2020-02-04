Dünya Çinde evden çalışmak artık zorunlu
ASYA

Çin'de evden çalışmak artık zorunlu

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan milyonlarca kişi, evlerinden çalışmak zorunda kaldı. Bazı sektörler telefon, görüntülü görüşme ya da online olarak işlerini bir şekilde halletse de, imalat sektörü için durum vahim boyutlarda.

Haber Merkezi Reuters
Çin'de virüs nedeniyle her yer hayalet şehre döndü.
Çin'de virüs nedeniyle her yer hayalet şehre döndü.

Çin'de en az 17 bin 205, başka ülkelerde 171 kişiye bulaşan, biri hariç hepsi Çin'de olmak üzere en az 361 can alan yeni tür koronavirüs, Asya'nın dev ekonomisini de değiştiriyor. Salgının merkezi Vuhan karantina yüzünden hayalet şehre dönerken, ülke çapında on binlerce fabrika, iş yeri, dükkan, otel ve restoran kapılarını kapattı. Salgın yüzünden milyonlarca Çinli, evlerinden çalışmaya başladı.

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Tıka basa görmeye alıştığımız metrolar bomboş.

EVDEN ÇALIŞMAK ARTIK AYRICALIK DEĞİL, ZORUNLULUK

Çin’de dünyanın en büyük evden çalışma deneyiminin yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Bloomberg, "Evden çalışmak artık ayrıcalık değil, zorunluluk" yorumunu getirdi. On binlerce fabrika, iş yeri, dükkan, otel ve restoranın kapalı olduğu yerleşim merkezleri, insanlar evlerinde oturduğu ve sokaklara çıkmadığı için 'hayalet şehir' görünümünde.

Yeni yıl tatili 10 Şubat'a kadar uzatıldı

3 Şubat itibarıyla piyasalar açılsa da birçok yerde, Çin yeniyılı tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldı. Evden de olsa işlerini sürdürmeye çalışan şirketler, müşterilerle görüşmeleri ve toplantıları, online platformlar üzerinden organize etmeye çalışıyor.

"Birlikte çalışamamak zor"

  • Şangay’da 400 kişinin çalıştığı bir reklam ajansını yöneten Alvin Foo, salgın vesilesiyle bu kadar büyük ölçekte insanın evden çalışmasını adeta bir deney gibi tecrübe ettiklerini belirtti.
    İşleri telefonlarda hallediyoruz Beyin fırtınasından yaratıcılık çıkarmak gereken bir sektörde birlikte çalışamamanın zor olduğuna dikkat çeken Foo, görüntülü konuşma uygulamaları ve telefon görüşmeleriyle işleri sürdürmeye çalıştıklarını anlattı.

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Videoyla egzersiz önerisi

Şangay’da bir spor salonu sahibi olan Fenix Chen, müşterilerine video göndererek evlerinde egzersiz yapmaları için öneriler sunduğunu belirtti. Finans, sigorta, lojistik ve hukuk alanlarında çalışan beyaz yakalıların bir kısmı için evden çalışmak mümkün.

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İMALAT GİBİ SEKTÖRLERDE MÜMKÜN DEĞİL

Ancak, imalat gibi sektörlerde evden çalışmak mümkün olmadığından çarklar dönmüyor. Fabrikalarda evden çalışma seçeneği bulunmadığından, Çin ekonomisi olumsuz etkileniyor. Paylaşımlı ofis konseptiyle çalışan ve son yıllarda sayıları hızla artan mekanlar da salgından en olumsuz etkilenenler arasında. Bu tür ofisleri işleten Beeplus şirketinden Dave Tai, yeni açılışları ertelerken “Çok zor bir dönem olacak.” dedi.

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