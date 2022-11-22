Dünya Çinde fabrika yangını 36 ölü, 2 yaralı
ASYA

Çin’de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı

Çin'in Henan eyaletindeki kimyasal ve diğer endüstriyel ürünler üreten bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Çin’de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı
Çin'de fabrika yangını

Çin’in doğusunda bulunan Henan eyaletine bağlı Anyang şehrinde kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerin satışını yapan bir şirketin fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye 200’den fazla arama kurtarma görevlisi ve 63 itfaiye aracı gönderildi. Fabrikanın tamamı alevlere teslim olurken, yangında en az 36 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıkladı. Kayıp olarak kayıtlara geçen 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Alevler 4 saat süren yoğun çabaların ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

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