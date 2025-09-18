Çin'de genç işsizlik oranı ağustosta yüzde 18,9 oldu

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Yaz ayları, yeni mezunların iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı bir geçiş süreci olduğu için genç işsizliğinin de yükseldiği bir dönem oluyor. Çin'de bu yaz 12,2 milyon üniversite öğrencisinin mezun olduğu tahmin ediliyor.