Çin'de genç işsizlik oranı ağustosta yüzde 18,9 oldu

09:2418/09/2025, Perşembe
AA
Ülkede genel işsizlik oranı ise yüzde 5 civarında seyrediyor.
Çin'de genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra ağustosta yüzde 18,9 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ağustos dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı temmuzda yüzde 17,8 iken ağustosta yüzde 18,9'a çıktı. Genç işsizlik oranı, Aralık 2023'te yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.

Genç işsizlik, genel işsizlik oranına kıyasla yüksek

Ülkede genel işsizlik oranı ise yüzde 5 civarında seyrediyor. Temmuzda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ağustos sonu itibarıyla yüzde 5,3'e yükseldi.

Genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranına kıyasla yüksek olması dikkati çekiyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Yaz ayları, yeni mezunların iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı bir geçiş süreci olduğu için genç işsizliğinin de yükseldiği bir dönem oluyor. Çin'de bu yaz 12,2 milyon üniversite öğrencisinin mezun olduğu tahmin ediliyor.




#Ağustos 2025
#Çin
#Genç işsizlik
