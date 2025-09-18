ABD'de silahlı saldırı dehşeti: 3 polis öldü 2 polis ağır yaralandı

Yürütülen bir soruşturmada görevli polisler, yerel saatle 14.00 sıralarında kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 3 polis memuru hayatını kaybederken, 2 polis memuru ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.





Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Christopher Paris, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Olay nedeniyle bölgedeki okullara "güvenli alanlara sığınma" uyarısı yapılırken, kısa süre sonra halka yönelik aktif bir tehdit olmadığı bildirildi.