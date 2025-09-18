AB’den İsrail’e yaptırım hazırlığı

AB Komisyonu'ndan üst düzey bir yetkili, Ursula von der Leyen'in İsrail'e karşı geçen hafta duyurduğu yaptırım teklifi ile Komisyo’nun keseceği desteğin detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Yetkili, Komisyonun kendi yaptırımları olarak "twinning" adı verilen ve AB üye ülkeleri ile İsrail makamlarını kamu yönetimi, mevzuat, enerji ve iklim politikası, istatistik gibi alanlarda teknik uzmanlık paylaşımı için eşleştiren kurumsal iş birliği programlarını hedef aldığını belirtti.

Yetkili, 2020-2024 döneminde bu iki alanda toplam 14 milyon avro ayrıldığı, bunun 4,3 milyon avrosunun halihazırda sözleşmeye bağlandığı, yaklaşık 9,5 milyon avronun ise henüz sözleşmeye bağlanmadığı ve bunların da dondurulacağını kaydetti. Yetkili bu kapsamdaki yaptırımların AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sadece ticarete ilişkin kısımlarını ve kısmen hedef alacağını bildirerek, bu tür anlaşmalarla serbest ticaret alanı oluşturulduğunu ve malların serbest dolaşımının sağlandığını hatırlattı. Yetkili, "Bugün odaklandığımız konu da bu. Önemli bir hususu netleştireyim. İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz. İsrail ile ticaret tercihlerini askıya almayı öneriyoruz. Bu da elbette önemli bir ayrımdır çünkü ticaret devam edecek ancak farklı koşullarda. Bu koşullar gümrük vergileri ve ekstra yükümlülükler olacak" diye konuştu.