İsrail Dünya Sağlık Örgütü'nün hastanelere yakıt ulaştırmasını engelliyor

10:5417/09/2025, الأربعاء
AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.

İsrail'in, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze'deki hastanelere yakıt ulaştırmasını engellediği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,
"İşgalci İsrail, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze kentindeki hastanelere yakıt ulaştırma girişimlerini kasıtlı olarak engelliyor"
ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, DSÖ'nün Gazze kenti ve kuzey bölgelerdeki hastanelere yakıt ulaştırmak için alternatif yollar kullanmasını "ısrarla engellediği" aktarıldı.

Yakıtın hastanelerdeki jeneratörlerin çalıştırılması için kullanıldığına dikkati çekilen açıklamada, DSÖ'nün yakıt ulaştırmasının engellenmesinin hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin tamamen durması anlamına geldiği vurgulandı.

Yaktın ulaştırılamaması durumunda Sahabe Tıp Merkezi, Genel Hizmet Hastanesi, merkezi oksijen istasyonu, ambulanslar ve diğer hastanelerin birkaç gün içinde hizmet dışı kalacağı uyarısı yapıldı.

Ambulansların ve merkezi oksijen istasyonunun hizmet dışı kalmasının "tehlikeli bir sağlık ve insani felakete yol açacağı" aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin ihtiyaç duyduğu yakıta güvenli bir şekilde erişebilmeleri için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.



