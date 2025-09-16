İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Gazze sınırında İsrail ordusuna ait tank ve zırhlı araç hareketliliği görüntülendi.
#Gazze
#İsrail
#Filistin
