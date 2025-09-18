Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katar ile UCM arasında 'İsrail' görüşmesi: Hesap vermeliler

Katar ile UCM arasında 'İsrail' görüşmesi: Hesap vermeliler

00:0918/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Katar, UCM ile İsrail’in hesap vermesine ilişkin mekanizmaları görüştü.
Katar, UCM ile İsrail’in hesap vermesine ilişkin mekanizmaları görüştü.

Katar, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırıya ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile "uluslararası cezai sorumluluk mekanizmalarını" değerlendirdi. Görüşmelerde, saldırıların "uluslararası ceza hukuku kapsamında suç teşkil ettiği" vurgulanarak, hesap verilebilirlik mekanizmaları ele alındı.

Görüşmelerde, İsrail'in Katar’a yönelik saldırısının "uluslararası ceza hukuku kapsamında suç teşkil ettiği" vurgulanarak, hesap verilebilirlik mekanizmaları ele alındı.

Huleyfi, saldırının Katar’ın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini belirterek, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde tüm meşru yollardan haklarını savunacağını kaydetti.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.



#Katar
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs başvuruları açıklaması için gözler GSB’de