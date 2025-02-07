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UCM üyesi ülkelerden ABD'nin 'yaptırım' kararına tepki: Uluslararası hukuku aşındırıyorlar

UCM üyesi ülkelerden ABD'nin 'yaptırım' kararına tepki: Uluslararası hukuku aşındırıyorlar

18:417/02/2025, Cuma
AA
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UCM üyesi 79 ülke, ABD'nin yaptırım kararına karşı ortak bildiri yayımladı.
UCM üyesi 79 ülke, ABD'nin yaptırım kararına karşı ortak bildiri yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. UCM üyesi 79 ülke, ABD'nin skandal kararına karşı ortak bildiri yayımladı. Yaptırımların, uluslararası hukuk düzenini aşındırma tehdidi oluşturduğu belirtildi.

Lüksemburg, Meksika, Sierra Leone, Slovenya ve Vanuatu'nun öncülüğünde hazırlanan ve Sierra Leone'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin internet sayfasında yayınlanan yazılı bildiride, "UCM'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Uluslararası hukuku aşındırıyorlar"

Mahkemenin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanan bildiride, UCM'ye ve personeline yönelik yaptırımların, uluslararası hukuk düzenini aşındırma tehdidi oluşturduğu belirtildi.

Bildiride, yaptırımların mağdurlar, tanıklar ve mahkeme yetkilileri dahil tüm ilgililerin güvenliğini tehlikeye atabileceği ve mahkemenin soruşturma yürüttüğü ülkelerdeki saha ofislerini kapatmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Bildiriyi Almanya, Fransa, Belçika, Kanada, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç ve İsviçre imzalarken UCM üyesi ülkelerden İngiltere, Çekya, Japonya ve Avustralya'nın imzalamaması dikkati çekti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.



#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#Donald Trump
#Binyamin Netanyahu
#ABD
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