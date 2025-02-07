UCM'den Trump'a 'yaptırım' tepkisi: Kınıyoruz

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkeme yetkililerine yönelik yaptırım kararını kınadığını açıkladı.
UCM'den yapılan yazılı açıklamada, "UCM, ABD'nin mahkeme yetkililerine yaptırım uygulamayı, bağımsız ve tarafsız yargı çalışmalarına zarar vermeyi amaçlayan başkanlık kararnamesinin yayımlanmasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.
UCM, açıklamayı İngilizce, Arapça ve İspanyolca olmak üzere mahkemenin farklı çalışma dillerinde de yayımlarken, İsrail ile ilgili açıklamalarda İbraniceyi de kullanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.