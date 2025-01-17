UCM Savcısı Suriye'yi Roma sözleşmesine zorluyor: İmaj düzeltme hamlesi mi?

Gazze'deki soykırımı durduramayan fakat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılan 'yakalama kararıyla' övünen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkında aldığı kararların 'gerisinde' kalmakla eleştirilen UCM savcısının Suriye'nin yeni yönetimiyle yaptığı görüşmeyle, 'yeni bir hava yakalama ve imaj düzeltme' çabasında olduğu iddia edildi. Beşşar Esed'i yargılamak için Şam yönetimine Roma Statüsü'nü dayatacağı iddia edilen Han'ın bu çabasının sonuçsuz kalması bekleniyor. Şara'nın, geçici de olsa zamanla genişletilecek statüyü kabul etmeyeceği, Kamboçya örneğinde olduğu gibi 'özel yetkili bir uluslararası mahkemenin kurulmasıyla' Esed'in yargılanmasını istediği belirtiliyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü. Han'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre; görüşmede, çatışma kurbanlarına ilişkin Lahey'de adalet sağlanmasına yönelik seçeneklerin ele alındığı kaydedildi.
İmaj düzeltme hamlesi mi?
Uluslararası hukukçular, mahkemenin genelde güçsüz ülkeleri, özellikle Afrika ülkelerini yargıladığını; güçlü ülkelere karşı ise etkisiz kaldığını düşünüyor.
Beşşar Esed'i yargılamak için Şam yönetimine Roma Statüsü'nü dayatacağı iddia edilen Han'ın bu çabasının sonuçsuz kalması bekleniyor.
Roma Statüsü nedir?
61 yıllık Baas rejiminin yıkılışıyla özgürlüğüne kavuşan Suriye, halihazırda Roma Statüsü'ne taraf olmayan bir ülke.
Suriye yönetimi 'Kamboçya örneği'nde diretiyor
Kamboçya'da ne olmuştu? Nasıl bir sistemle yargılama yapıldı?
1975-1979 yılları arasında Pol Pot liderliğindeki Kızıl Khmerler, Kamboçya’da büyük bir soykırım gerçekleştirdi. Bu süreçte yaklaşık 1,7 milyon kişi açlık, zorla çalıştırma, hastalık ve doğrudan infazlarla hayatını kaybetti. Kızıl Khmerler, toplumun "yeni bir düzen" için tamamen yeniden şekillendirilmesi gerektiğine inanıyordu ve bunun sonucunda eğitimliler, şehirde yaşayanlar ve etnik azınlıklar gibi hedef gruplar sistematik olarak öldürüldü.
1990’lı yıllarda, Kamboçya'daki iç savaş sona erdiğinde, bu suçları yargılamak için uluslararası bir girişim başladı. Birleşmiş Milletler (BM) ile Kamboçya hükümeti arasında yapılan bir anlaşma sonucunda ECCC, 2003 yılında karma bir mahkeme olarak kuruldu. Bu mahkemede hem Kamboçyalı hem de uluslararası yargıçlar ve savcılar görev aldı.
Yargılama sonucunda Kamboçya'daki rejimin başkanı ve ünlü S-21 hapishanesi komutanı yargılandı, müebbet hapis cezası aldılar.
Kamboçya’daki bu süreç, benzer uluslararası veya karma mahkemelerin kurulmasına örnek teşkil etti.