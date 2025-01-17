UCM Savcısı Suriye'yi Roma sözleşmesine zorluyor: İmaj düzeltme hamlesi mi?

Suriye, taraf olmama yönünde karar bildirse de UCM savcısı, 'geçici statü' konusunda ısrarcı oldu. Statünün 12. maddesinin 3. fıkrasına göre, sınırlı yetki verilse de baskı yoluyla tam yetki talep edilebilir.

Örneğin Filistin ve Ukrayna, başlangıçta belirli suçların soruşturulması için sınırlı yetki vermişti. Ancak uluslararası baskılar sonucu Roma Statüsü’ne taraf olmak zorunda kaldılar.