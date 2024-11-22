Netanyahu ve Gallant, UCM'nin yetkisini tanıyan 124 ülkeye gitmeleri halinde tutuklanacak.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'savaş suçları' nedeniyle tutuklama emri çıkardı. 124 ülke de UCM'nin yetkisini tanıyor. Katil Netanyahu, artık bu ülkelere gittiğinde tutuklanma korkusu altında olacak. Nitekim söz konusu ülkeler peş peşe yaptıkları açıklamalarda da UCM'nin kararına uyacaklarını ve Netanyahu'nun ülkelerine gelmesi durumunda kendisini tutuklayacaklarını bildirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM)
hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 124 ülkede kelepçeyle beklenecek.
Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için
'ye başvuruda bulunmuştu.
Daha sonra Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli
Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine
Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD)
dava açmıştı.
Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama emri
Soykırımcı terör devleti İsrail'in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
UCM,
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ve
eski Savunma Bakanı Yoav Gallant
hakkında 'savaş suçları' nedeniyle tutuklama emri çıkardı.
Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledikleri için yeteri kadar delil olduğunu belirtirken, İsrail devletinin mahkemenin yetkisinin kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.
Sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan
ve
'ın, Gazze'deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığı, bunun da bir savaş suçu olduğu ifade edildi.
124 ülke kelepçeyle Netanyahu'yu bekliyor
Bu gelişmenin ardından katil Netanyahu ve Gallant 'tutuklanma' kıskacı altına alındı.
Zira 124 ülke Lahey’deki UCM’nin yetkisini tanıyor. Netanyahu artık bu ülkelere gittiğinde tutuklanma korkusu altında olacak. Nitekim AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, “Tutuklama emrine saygı duyulmalı ve bu emir uygulanmalı” dedi. Mahkemeye ev sahipliği yapan Hollanda da Netanyahu geldiğinde tutuklayacağını ilan etti.
Korkudan ülke dışına çıkamayacak
Netanyahu ve Gallant'ın Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç gibi ülkelerin yer aldığı ve çoğunluğu Avrupa Birliği, Afrika ve Asya ülkelerinden oluşan UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı öngörülüyor.
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