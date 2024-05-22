Başsavcıyı arayıp böyle tehdit ettiler: UCM bizi yargılayamaz

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında yakalama talebinde bulunması terör devleti İsrail ve ortağı ABD'de paniğe sebep oldu. Başsavcı Kerim Han kararın çıkmaması için ABD'den gelen tehditlere ilişkin tokat gibi bir cevap verdi. Amerika CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un sorularını cevaplayan Kerim Han, mahkemenin 2. Dünya Savaşı'nın ardından Nazi Almanya'sında savaş suçlularını yargılayan Nürnberg Mahkemesi'nin devamı olduğunu belirterek, Gazze'de soykırım ve etnik temizliğe imza atan Siyonazilerin işlediği suçlarla paralellik kurdu.

Batı'yı değil Afrika'yı yargılayabilirsin

Amanpour'un, bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatörün, kendisini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik yakalama kararı çıkarmaması konusunda uyararak "ağır yaptırımlarla" tehdit etmesi hakkındaki sorusu üzerine Han, "Bir devlet başkanı benimle konuştu ve 'Çok iyi biliyorsunuz ki bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için kurulmuştur' sözleriyle Batılı olduğu değerlendirilen liderin küresel düzene ilişkin çarpık zihniyetini de ortaya koydu.

Tehditler bizi caydıramayacak

Sözlerinin devamında Kerim Han, "Biz bunu böyle görmüyoruz. Bu mahkeme Nürnberg'in mirasıdır. Bu mahkeme, insanlığın üzücü bir iddianamesidir. Bu mahkeme hukukun güce ve kaba kuvvete galip geldiği yer olmalıdır" ifadelerini kullanırken, "Tehditler ya da diğer faaliyetler bizi caydırmayacaktır çünkü nihayetinde savcılar olarak görevimizi yerine getirmek zorundayız. Bazıları aleni ve bazıları gizli olan farklı tehdit türlerinden etkilenmeyeceğiz." dedi.

Hukuka uymayanlar şikayet edemez

Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'ye giden insani yardımın engellenmesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda suç sebebiyle tutuklama emri çıkarılması için başvuruda bulunduğunu hatırlatan Han, hukuka uymayanların soruşturmadan şikayet etmemesi gerektiğini söyledi.

Filistinlilere karşı suçlar cezasız kaldı

Han, İsrail'in, Gazze'de açlığı bir "savaş yöntemi" olarak kullandığını dile getirerek, "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların resimlerini görüyoruz. Açlığın Netanyahu ve Gallant tarafından bir savaş yöntemi olarak kullanıldığı suçlamasını desteklemek için adli olarak analiz edilmiş çeşitli kanıtlarımız var. 2024 yılında, UCM yargıçlarına yakalama emri çıkarılması için bu tür bir suçun delillerini sunmak zorunda kalmamız korkunç bir durum" dedi. UCM'de ilk defa birilerinin açlığı "savaş yöntemi" olarak kullanması sebebiyle suçlandığını hatırlatan Amanpour'un sorusunu Han, "Bildiğim kadarıyla ne yazık ki bu durum bir ilk olacak ve çok sıra dışı bir durum" şeklinde cevapladı. Gazze halkına işgalci gücün toplu cezalandırma uyguladığını belirten Başsavcı, İsrailli yetkililerin ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik işledikleri suçların cezalandırılmadığını, İsrail yargısındaki bu durumun ABD'deki bağımsız kuruluşlar tarafından da tespit edildiğini dile getirdi.

Aynı dille saldırdılar

ABD Başkanı Joe Biden, Siyonistlerle aynı dili kullanarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Kerim Han’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri başvurusunu ‘rezalet’ olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada, “UCM savcısının İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarılması için yaptığı başvuru rezalettir” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Biden gibi Han’ın başvurusunu bir ‘adalet rezaleti’ olduğunu belirterek, “UCM savcısı Kerim Han'ın İsrail'in demokratik yollarla seçilmiş liderleri hakkında tutuklama emri çıkarılması yönündeki çirkin kararı, tarihi boyutlarda ahlaki bir rezalettir. Bu girişim tamamen başarısız olacaktır” ifadeleriyle mahkemeyi hedef aldı.











