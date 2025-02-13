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ABD Netanyahu'yu tutuklama kararı alan UCM Başsavcısı'nı yaptırım listesine aldı

ABD Netanyahu'yu tutuklama kararı alan UCM Başsavcısı'nı yaptırım listesine aldı

19:2313/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
AA
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UCM Başsavcısı Han, Trump'ın kararıyla ABD'de yaptırım listesine eklendi.
UCM Başsavcısı Han, Trump'ın kararıyla ABD'de yaptırım listesine eklendi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi.

Trump'ın 6 Şubat tarihli başkanlık kararnamesine atıf yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Han'ın ABD'nin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Netanyahu hakkında tutuklama kararı

UCM, Kasım 2024'te, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'li yetkililer söz konusu kararı tanımadıklarını ifade etmiş, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.



#Kerim Han
#UCM
#Binyamin Netahyahu
#Donald Trump
#ABD

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