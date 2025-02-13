ABD Netanyahu'yu tutuklama kararı alan UCM Başsavcısı'nı yaptırım listesine aldı

Trump'ın 6 Şubat tarihli başkanlık kararnamesine atıf yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Han'ın ABD'nin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.