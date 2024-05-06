ABD'li senatörler 'İsrail kararı' üzerinden UCM'yi tehdit etti: Sizi ve ailelerinizi hedef alırız

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırım saldırılarında 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.
Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.
"UCM, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarabilir"
İsrail basını, Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli bakanlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emri çıkarmasını engellemeye çalıştığını ileri sürdü.
İsrail'in en büyük destekçisi ABD'de ise yaşananlar sonrasında yeni bir skandal ortaya çıktı.
ABD'li senatörler UAD'ı tehdit etti: Sizi hedef alırız
12 ABD’li Senatörün, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yazdığı tehdit mektubu ortaya çıktı.