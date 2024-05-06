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Dünya

ABD'li senatörler 'İsrail kararı' üzerinden UCM'yi tehdit etti: Sizi ve ailelerinizi hedef alırız

Hollanda merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. Olası karar, ABD'li senatörleri bir hayli rahatsız etti. 12 senatörün, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yazdığı tehdit mektubu ortaya çıktı. "İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız." denilen mektupta, UCM yetkililerinin aileleriyle tehdit edildiği görüldü.

Hüseyin Berk
22:33 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:03 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD'li senatörler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni mektupla tehdit etti.
ABD'li senatörler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni mektupla tehdit etti.

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırım saldırılarında 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

"UCM, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarabilir"

İsrail basını, Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli bakanlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emri çıkarmasını engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

İsrail'in en büyük destekçisi ABD'de ise yaşananlar sonrasında yeni bir skandal ortaya çıktı.

ABD'li senatörler UAD'ı tehdit etti: Sizi hedef alırız

12 ABD’li Senatörün, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yazdığı tehdit mektubu ortaya çıktı.

Gazeteci Yunus Paksoy'un Zeteo isimli haber sitesine dayandırdığına göre; Senatörler,
Netanyahu’ya yakalama kararı çıkarılmaması için çeşitli tehditler savurdu.
"Eğer İsrail hükümet yetkililerinin tutuklanması için emir çıkarırsanız bunu yalnızca İsrail'in egemenliğine değil, ABD'nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak da yorumlayacağız.
" ifadelerinin yer aldığı mektupta,
"İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız."
denildi.

"ABD'ye giriş yasağı veririrz"

Hakimlere
"Uyarıldınız"
tehdidi yapılan metinde,
"Amerika'nın ICC'ye (Uluslararası Ceza Mahkemesi) verdiği tüm desteği sona erdirecek, çalışanlarınıza ve ortaklarınıza yaptırım uygulayacak ve sizi ve ailelerinizi Amerika Birleşik Devletleri'ne girişten men edeceğiz
." ifadeleri yer aldı.


#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#ABD
#İsrail
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