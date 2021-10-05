Çin’de internet kesildi: Gökten drone yağdı

Dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu, internet hizmetlerinde de sorunlara neden oldu. Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde gösteri uçuşu yapan 200 civarında drone, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.

İzleyiciler tarafından kaydedilen görüntülere göre bir alışveriş merkezinin yakınında mavi ışık saçarak görsel şölen oluşturan drone’lar birden yere düşmeye başladı. Bazı drone’lar yol kenarındaki arabalara çarparken, bazıları da yere düştü. Şaşkına gönen izleyiciler ise saklanmak için yer aradı.

Olay yerindeki bir izleyici, "Giderek daha fazla insansız hava aracı havalandı. Bazıları çok uzağa uçtu ve bazıları ağaçlara çarptı" dedi. Alışveriş merkezi personelinin, insanların alışveriş merkezine sığınmasına izin verdiği ifade edildi. Işık gösterisini yaklaşık 5 bin kişinin izlediği belirtilirken, Çin medyası kazanın "operasyonel" bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini aktardı.

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İlk değil

Zhengzhou’da yaşanan olay, Çin’de yaşanan ilk drone kazası değil. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ülkenin güneybatısındaki Chengdu’da gösteri sırasında 17 drone düşmüştü. Polis tarafından yürütülen soruşturmada, "sinyal bozucu" kullanıldığı tespit edilmişti.