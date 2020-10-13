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Dünya Çinde kilolu öğrencilere düşük not verilecek
ASYA

Çin’de kilolu öğrencilere düşük not verilecek

Çin'de kilolu öğrencileri sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düşük not verilecek. Karar, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti.

Haber Merkezi Diğer
Çin'de kilolu öğrencilere düşük not verilecek.
Çin'de kilolu öğrencilere düşük not verilecek.

Çin’in Şansi eyaletindeki bir kentte, normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği açıklandı. Kararın arkasındaki sebep ise öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda teşvik etmek.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Karar, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti.

ÖĞRENCİLERE "FİZİKSEL UYGUNLUK" TESTİ

Uygulanacak yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fiziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendirilecek ve not verilecek. Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacak.

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