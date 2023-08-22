Çin'de kömür madeninde patlama: 11 kişi hayatını kaybetti.

Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yürüttükleri yeni tur görüşmelerin ardından "barış ve sükunetin korunması" konusunda anlaştıklarını bildirdi. Tarafların, iki ülke orduları arasında sınır gerginliklerin azaltılması için kolordu komutanları düzeyinde yapılan 19. görüşmelerin ardından yayımladıkları ortak açıklamada, "İki taraf, o vakte kadar, sınır bölgelerinde barış ve sükunetin korunması konusunda uzlaşmıştır." belirtildi.