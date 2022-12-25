Çin’de Kovid hortladı: 250 milyon vaka var

Çin'de ‘Sıfır Kovid’ politikasının gevşetilmesinin ardından, vaka sayılarında rekor yaşandığı ortaya çıktı. Bloomberg ve Financial Times’ın ele geçirdiği raporda, Aralık ayının ilk 20 gününde, ülkede 250 milyon kişinin Kovid’e yakalandığının yazdığı aktarıldı. Rapora göre, bu vaka sayısı Çin’in 1.4 milyarlık nüfusunun kabaca yüzde 18’ini oluşturuyor ve dünya çapında bugüne kadarki en büyük Kovid-19 salgını anlamına geliyor.

Söz konusu belgelerin Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun bir iç toplantısında sunulduğu belirtilirken, sadece Salı günü ülkede 37 milyon yeni vaka tespit edildiği de kaydedildi. Öte yandan, Çin hükümetinin paylaştığı rakamlarla rapordaki vaka sayısındaki büyük fark olduğu da dikkat çekti. Salı günü açıklanan resmi vaka sayısı 3049, Aralık’ın ilk 20 günkü vaka sayısı ise resmi olarak 62 bin 592 olarak açıklanmıştı.

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Financial Times ve Bloomberg’e konuşan ve kimliklerini açıklamayan Çinli yetkililer, halktan gizlenen verileri Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin direktör yardımcısı Sun Yang’ın toplantıda kendilerine sunduğunu söyledi.

Öte yandan İngiltere merkezli veri analiz şirketi tarafından yapılan bir çalışmaya göre Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Çin’de günde 5 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor. ‘Airfinity’ tarafından yapılan açıklamada, analizlerden elde edilen tahminlere göre Çin’de her gün 5 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Airfinity’e göre ‘Sıfır Kovid’ politikası nedeniyle Çin nüfusu virüse karşı doğal kazanılmış bağışıklığa sahip değil. Yapılan analizde, Çin’in aşılama oranlarının yeterli olmaması ve hibrit bağışıklığın bulunmaması nedeniyle sıfır vaka politikasını kaldırması durumunda ülkede 1.3-2.1 milyon kişi risk altında olabilir.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Sağlık Programı Direktörü Mike Ryan da, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin vakalardaki büyük artış nedeniyle vaka sayısının kayıtlarını tutmakta sorun yaşıyor olabileceğini söylemişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, konuya ilişkin bir açıklama yapmazken dün ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı bildirilmedi. Çin’de Kasım ayının başlarında tedbirlerin bazıları gevşetilmiş, vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı. Çin’de ülkeye yayılan protestoların ardından toplu test uygulamasına son verilmiş, yetkililer asemptomatik vaka sayısını açıklamayı durdurmuştu.

FOTOĞRAF 8 Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı ülkede, günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırdı. Dün son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Ülkede koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşti. VİRÜS HIZLA ARTIYORElbette Çin’in nüfusu düşünüldüğünde son rakamlar düşük ancak artış hızı kaydadeğer. Başkent Pekin de dahil ülkenin önde gelen şehirlerindeki yeni vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Çin’in güneydeki ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong ise ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği yer. ‘SIFIR VAKA’DA ISRARBirçok ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmişken, Çin hâlâ virüsün seyri ve takibi konusunda ısrarcı. Bu bağlamda ‘sıfır vaka’ politikası uyguluyor. Hükümet bu uygulamanın birçok kişinin, özellikle de yaşlıların hayatını kurtardığına inanıyor. Nitekim yetkililer haksız da sayılmaz. Salgının başından beri, Çin’de COVID-19 nedeniyle 5200 kişi hayatını kaybetti. 1.4 milyar nüfuslu ülkede, bu sayı her 1 milyonda 3 kişiye karşılık geliyor. ABD’de bu oran 1 milyon kişide 3 bin iken, Birleşik Krallık’ta ise 2 bin 400. DOĞU TÜRKİSTAN’DA YANGIN ÇIKTIÜlkedeki ‘sıfır vaka’ politikası milyonlarca kişinin hayatını kurtarsa da bu göründüğü kadar sevimli bir uygulama değil. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren kısıtlama tedbirleri nedeniyle, halk artık isyan ediyor. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde, okul ve iş yerleri kapalı. Hafta başında, Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler, sıkı tedbirleri protesto edip polisle çatıştı. Son olarak, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de ise karantinadaki bir apartmanda yangın çıktı ve 10 kişi öldü. Bu feci olaya sıkı tedbirlerin neden olduğu, salgın nedeniyle evlerinde kalan kişilerin sokağa park ettikleri otomobilleri nedeniyle itfaiyenin yangına zamanında müdahale edemediği belirtiliyor. Birçok yerde tedbirlere karşı isyan da var. VAKALAR NİYE ARTIYOR‘Sıfır vaka’ politikası ve halkı çileden çıkaran önlemlere karşılık, Çin’de neden hâlâ rekor vaka görüldüğü tartışma konusu. Bunun birkaç sebebi ise şu şekilde: 1-YAYGIN TEST: Ülkede yoğun ve yaygın olarak yapılmaya devam eden kitlesel testler nedeniyle, semptomlu-semptomsuz her vaka kayıt altına alınıyor. 2-YETERSİZ AŞILAMA: Çin’de özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanma oranı oldukça düşük. Ülkede 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece yüzde 20’si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise yüzde 60’dan azı tam aşılı. 3-AŞILAR ETKİSİZ: Çin’de yaygın kullanılan Sinovac ve Sinopharm aşılarının, dünyada baskın tür olan Omikron varyantına karşı etkinliklerinin düşük olduğu biliniyor. ABD ve diğer Batılı devletler, etkinliği yüksek mRNA bazlı aşıları Çin’e sunmuş olsalar da, bu aşılar Çin’de yaygın olarak kullanılmıyor. 4- ‘BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜYOR’: Bir iddiaya göre Çin, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji krizi gibi nedenlerle aldığı siparişleri yerine getiremediği için, Koronavirüs tedbirlerini bahane gösteriyor. DSÖ: BU TEDBİRLER ARTIK İŞE YARAMAZDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bile karantina tedbirlerinin, diğer türlere çok daha bulaşıcı olan ‘Omikron’ varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom “Virüs mutasyona uğruyor. Bizim de buna karşılık tedbirleri değiştirmemiz çok önemli” açıklamasında bulundu. Koronavirüs kabusu Çin'de yeniden hortladı Koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin yine sıkı tedbirler, artan vakalar ve halk isyanlarıyla gündemde. Peki Çin yeni bir durumla mı karşı karşıya?

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