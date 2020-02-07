Dünya Çinde toplu taşımada karantina alanları kurulacak
ASYA

Çin'de toplu taşımada karantina alanları kurulacak

Çin, toplu ulaşımda yolcuların sayısını kontrol etmek, temizliği ve sterilizasyonu güçlendirmek amacıyla araçlarda acil durumlarda kullanılmak üzere karantina alanı kurulacak.

Haber Merkezi AA
Ülkede, 25 Ocak'ta başlayan geleneksel Bahar Bayramı kapsamında 31 Ocak'a kadar tatil ilan edilmişti.
Ülkede, 25 Ocak'ta başlayan geleneksel Bahar Bayramı kapsamında 31 Ocak'a kadar tatil ilan edilmişti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Bahar Bayramı (Çuncie) seyahat yoğunluğu boyunca toplu ulaşım araçlarına yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınınıyla mücadele kapsamında karantina alanları kurulacağını açıkladı.

  • Ani ateş ve hastalığın diğer şüpheli belirtilerini gösteren yolcular, seyahat boyunca bu karantina alanlarında tutulacak ve ivedilikle sağlık taramasının bulunduğu duraklara yönlendirilecek.

Ülkede, 25 Ocak'ta başlayan geleneksel Bahar Bayramı kapsamında 31 Ocak'a kadar tatil ilan edilmişti.

Ancak Vuhan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ilk önce 2 Şubat'a kadar uzatılan tatil, daha sonra belirli meslek grupları dışındaki sektörler için 9 Şubat'a kadar tekrar uzatılmıştı.

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Seyahat sayısı yüzde 70 azaldı

Yılın en çok yolculuk yapılan bu döneminde 400 milyon seyahatin yapılacağı tahmin ediliyor.

Salgından önce seyahat rakamının 3 milyar olacağı öngörülmüştü.

Salgın nedeniyle bu yılki Bahar Bayramı seyahatleri, geçen yıla göre yüzde 70 azaldı.

  • Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 637'ye çıktığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 4 bin 821'inin durumu ağır olmak üzere, 31 bin 161'i bulduğu kaydedilmişti.

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

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Kütahyalı köylülerin kurduğu kooperatif bölgeye gelir sağlıyor: Taleplere yetişemiyorlar
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Kütahyalı köylülerin kurduğu kooperatif bölgeye gelir sağlıyor: Taleplere yetişemiyorlar

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, köy kooperatifi tarafından kurulan süt ürünleri mandırası günlük ürettiği peynir, terayağ ve yoğurt ürünleri ile bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Taleplere yetişemiyorlar. Yarış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Atak, "Amacımız köylerde ki süt üreticilerinin ürünlerini yerinde alarak daha fazla kazanç sağlamaları. Kooperatimiz, köylülerimizin verdiği destekle bu tesisleri kurmaktadır. Tesisler yapılırken devletimizden hiçbir şekilde destek alınmayarak, hibe ve kredi kullanmadan yapılmıştır" dedi.

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