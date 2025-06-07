Çin’de yeni koronavirüs keşfi: İnsana bulaşması 'yalnızca küçük bir adım' uzakta

HKU5-CoV-2 adı verilen bu varyantın, milyonlarca kişinin ölümüne neden olan COVID-19’a yol açan virüsten daha fazla hayvan türünü enfekte etme potansiyeline sahip olduğu ve türler arası sıçrama riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.





Şubat ayında Çin’de bulunan bu yeni virüsün insanlara da bulaşabileceği ve yaygın bir salgına yol açabileceğinden endişe ediliyor.





Küçük bir mutasyonla insana geçebilir

Washington State Üniversitesi araştırmacılarının çalışması Nature Communications dergisinde yayımlandı.





Araştırma, merbecovirüsler olarak bilinen daha az tanınan bir koronavirüs grubunu ele aldı. Bu gruba, ölümcül Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) virüsü ve HKU5 virüsü de dahil.





Ekip, yeni patojenin insan hücreleriyle nasıl etkileşime geçtiğini inceledi.





Çalışmaya göre virüsün spike (başak) proteininde meydana gelebilecek küçük bir değişiklik, virüsün insanlardaki boğaz, ağız ve burun hücrelerine tutunmasına olanak tanıyabilir.





HKU5-CoV-2’nin hem solunum yollarında hem de bağırsaklarda insan hücrelerini enfekte edebildiği ve içinde çoğalabildiği saptandı.





MERS ile yakın akraba

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, MERS’e yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 35’i hayatını kaybediyor. 2012’den bu yana 27 ülkede vakalar bildirildi ve 858 ölüm kaydedildi.





Ancak HKU5 virüsü şubat ayında keşfedildiğinde bilim insanları, bu virüsün Sars-CoV-2 (Covid-19’a yol açan virüs) kadar kolay insan hücrelerine giremediğini ve bu nedenle riskin abartılmaması gerektiğini vurgulamıştı.





HKU5, 2019’da Covid-19’un çıkış noktası olduğu iddia edilen Çin’deki bir laboratuvarda, yarasalarda tespit edilmişti.





Çalışmayı yürüten virolog Prof. Michael Letko, “HKU5 virüsleri üzerine şimdiye kadar çok az araştırma yapılmıştı. Ancak çalışmamız, bu virüslerin hücreleri nasıl enfekte ettiğini ortaya koydu” dedi.





Prof. Letko, “HKU5 virüsleri, insana sıçrama açısından yalnızca küçük bir adım ötede olabilir” uyarısında bulundu.





Zoonotik hastalık endişesi

Covid-19’un ortaya çıktığı dönemde Çin’de farklı yabani hayvan türlerinin kafeslerde tutulduğu ve yakın mesafede kesildiği pazarlarda zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıkların yayılması için uygun bir ortam oluştuğu eleştirileri yapılmıştı.





Yeni araştırma, HKU5-CoV-2’nin de belirli mutasyonları taşıması halinde insanlar arasında bulaşma riski oluşturabileceğini gösteriyor. Prof. Letko, “Bu virüsler MERS ile yakından akraba. Bu yüzden insanlara bulaşmaları halinde ciddi şekilde endişelenmemiz gerekiyor” dedi.



