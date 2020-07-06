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Dünya Çinde yeni salgın Hıyarcıklı veba
ASYA

Çin'de yeni salgın: Hıyarcıklı veba

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişide hıyarcıklı veba görüldü. Vebanın görüldüğü çoban karantinaya alınırken ülkedeki sağlık uyarı sistemi bir kademe yükseltildi.Bakterilerle yayılan hastalık ölümcül olsa da basit antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Daha önce Madagaskar'da ortaya çıkan veba türü dağ sıçanlarından bulaşmıştı.
Daha önce Madagaskar'da ortaya çıkan veba türü dağ sıçanlarından bulaşmıştı.

Çin'de sağlık yetkilileri, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişide hıyarcıklı veba görüldüğünü açıkladı. Ülkedeki sağlık uyarı sistemi bir kademe yükseltildi.

Vebanın görüldüğü çobanın karantinaya aldığı ve durumunun stabil olduğu belirtiliyor. Bakterilerle yayılan hastalık ölümcül olsa da basit antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

Vaka çobanın Cumartesi günü Bayannur kentinde hastaneye gitmesiyle tespit edildi. Hastanın bakteriyi nereden kapmış olabileceği henüz netlik kazanmadı.

Ülkede hıyarcıklı veba uyarısı en düşük seviye olan 4'ten, bir üst seviye olan 3'e yükseltildi. 3. seviyede, insanlardan veba taşıyabilecek hayvanların avlanmaması ve yenmemesi talep ediliyor.

Daha önce Madagaska'da çıkmıştı

Hıyarcıklı veba dönem dönem dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkıyor.

2017'de Madagaskar'da 300'den fazla vaka ortaya çıkmıştı. Mayıs 2019'da da Moğolistan'da iki kişi hıyarcıklı veba nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bakterinin çiğ yedikleri dağ sıçanından bulaştığı anlaşılmıştı.

Belirtileri ile gribe benziyor

Hastalık lenf bezlerinin şişmesiyle kendini gösteriyor. Üç ile yedi gün arasında ortaya çıkan bu belirti öncesinde hastalığın diğer belirtileri gribe benzediği için teşhis etmesi kolay değil. Öte yandan, Orta Çağ'da kara veba olarak da bilinen bu hastalığın o dönemlerdeki gibi bir salgına dönüşme ihtimali düşük.

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