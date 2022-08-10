Çin’de yeni virüs alarmı: Langya henipavirus

Bilim insanları, şimdiye kadar bildirilen onlarca vakasının ortaya çıkması nedeniyle, Çin'de yeni tanımlanan bir virüsü izlemeye başladıklarını duyurdu.

Yeni Langya henipavirus (LayV) ilk olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Shandong ve Henan eyaletlerinde 2018'in sonlarında tespit edildi, ancak araştırmacıları tarafından geçen hafta resmi olarak tanımlandı.

Uzmanlar, virüsün muhtemelen hayvanlardan insanlara bulaştığını söyledi. Vahşi hayvanları test eden araştırmacılar, 262 farenin dörtte birinden fazlasında LayV viral RNA'sını buldu. New England Journal of Medicine'de (NEJM) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları “Bu durum kır faresinin virüs için doğal bir rezervuar olabileceğini düşündürüyor” dedi. Bununla birlikte, virüs ayrıca keçilerin yüzde 2'sinde ve köpeklerin yüzde 5'inde tespit edildi.

Diğer taraftan, Langya henipavirus (LayV) virüsünün insanlarda virüs ateş, yorgunluk, öksürük, iştahsızlık ve kas ağrıları gibi semptomlara neden olduğu belirtildi. Araştırmacılar, virüsle enfekte olan tüm insanların yüksek ateşi olduğunu söyledi. Çalışmanın yazarları virüsün, 35 kişiden 26'sında bulunan tek potansiyel patojen olduğunu açıkladı.

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'Panik yapmaya gerek yok'

Araştırmacıların bildirdiğine göre LayV'den bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşanmadı. Çalışmanın ortak yazarı Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Wang Linfa, LayV vakalarının şu ana kadar “ölümcül veya çok ciddi” olmadığını ve “panik yapmaya gerek olmadığını” söyledi.

Öte yandan araştırmacılar, virüsün insanlar arasında bulaşıp bulaşmayacağının hala belirsiz olduğunu söyledi. 35 vakanın çoğu çiftçilerde görülürken, bazı vakalar fabrika çalışanları arasında ortaya çıktı.

Araştırmacılar, “15 yakın temaslı aile üyesine sahip dokuz hastanın temaslı takibi, yakın temaslı LayV bulaşmasını ortaya çıkarmadı, ancak örneklem büyüklüğümüz insandan insana bulaşma durumunu belirlemek için çok küçüktü” dedi.

Bilim insanları, ayrıca LayV genomunu sıraladı ve bunun Hendra virüsü ve Nipah virüsünü de içeren zoonotik RNA virüslerinin bir kategorisi olan bir henipavirüs olduğunu belirledi. Atları ve insanları etkileyen ve Avustralya kökenli olan Hendra virüsü ve Güneydoğu Asya'da hastalık salgınlarına neden olan Nipah virüsü, yüksek ölüm oranlarıyla ilişkilendirildi. LayV’nin en çok Çin'in güneyinde keşfedilen Mojiang virüsü ile yakından ilişkili olduğu aktarıldı. Tüm bunların yanı sıra, bulaşıcı hastalıklar uzmanları, iklim krizinin ve doğanın tahribatının, "zoonotik yayılma" olarak bilinen olaylarda, virüslerin hayvanlardan insanlara bulaşma riskini artıracağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyorlar.

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