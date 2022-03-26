Dünya Çinde yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak
ASYA

Çin’de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak

Çin’de geçtiğimiz günlerde ormanlık alana düşen yolcu uçağı için kazı çalışmaları başlayacak.

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Haber Merkezi İHA
Çin’de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak
Çin’de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak.

Çin’de geçtiğimiz günlerde ormanlık alana düşen yolcu uçağı için kazı çalışmaları başlayacak.

132 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar 6. gününde sürüyor. Bölgede, sağ kalmış olabilecek kişiler ve 2. kara kutuyu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ana kaza alanını kazma çalışmalarının tüm arama çabalarının son bulmasının ardından olacağını belirtti. CCCC İkinci Karayolları Mühendislik Şirketi’nden Guo Zhaoliang konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şimdi asıl görev bir yol açmak.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Burada 6 ekskavatör, 40’tan fazla servis aracı, 2 yükleyici ve bazı kurtarma araçlarını kullanıyoruz. Olay yerinde 100’den fazla kişi çalışıyor ve yine 100’den fazla kişi de perde arkasında kurtarmaya destek veriyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken, özellikle büyük ekskavatörler ve büyük yükleyiciler olmak üzere ekipmanları artırmaya devam edeceğiz" dedi.


China Eastern Havayolları’na ait Boeing 737-800 uçağı Pazartesi öğleden sonra Guangxi’nin Tengxian ilçesinin dağlık bir bölgesinde düşmüş ve şu ana kadar kazadan kurtulan kimse olmamıştı. Uçağa ait bir kara kutu, motor şanzımanı ve ana iniş takımı kalıntıları bulunmuştu.

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