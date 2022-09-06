Dünya Çindeki depremde can kaybı 46ya yükseldi
ASYA

Çin’deki depremde can kaybı 46’ya yükseldi

Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Çin’deki depremde can kaybı 46’ya yükseldi
Çin 6,8 ile sarsıldı.

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor.

Çin basınında yer alan haberlerde depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği ifade edilerek, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

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Toprak kaymaları yaşandı, evler zarar gördü

Depremin tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin ise zarar gördüğü ifade edildi.

Sichuan’daki 6.8 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana gelmişti.

Öte yandan, Çin’in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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