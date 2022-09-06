Çin’deki depremde can kaybı 46’ya yükseldi

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor.

Çin basınında yer alan haberlerde depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği ifade edilerek, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

DÜNYA Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem: 21 kişi hayatını kaybetti

Toprak kaymaları yaşandı, evler zarar gördü

Depremin tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin ise zarar gördüğü ifade edildi.

Sichuan’daki 6.8 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana gelmişti.

Öte yandan, Çin’in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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