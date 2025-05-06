Çin'den AB'ye karşılıklı güveni ve açıklığı geliştirme çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, yıl dönümü dolayısıyla AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile tebrik mesajları paylaştı.

Şi, mesajında, Çin ve AB'nin dünyada çok kutupluluğu geliştiren iki büyük güç, küreselleşmeyi destekleyen iki büyük pazar ve kültürel çeşitliliği savunan iki büyük uygarlık olduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Çin-AB ilişkilerinin, zaman içinde dünyanın en etkili ikili ilişkilerden biri haline geldiğini, küresel barışa ve kalkınmaya katkı sağladığını ifade eden Şi, bu ilişkinin karşılıklı faydanın ötesinde "dünyayı aydınlattığını" vurguladı.

Şi, her iki tarafın, çok taraflılığa bağlı kalarak eşitliği ve adaleti savunması, tek taraflılığa ve zorbalığa karşı çıkması, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünya ile kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi inşa etmesi gerektiğini belirterek, bu doğrultuda karşılıklı anlayışı, güveni ve açıklığı geliştirerek farklılıkları ve sürtüşmeleri uygun şekilde ele alma çağrısında bulundu.

Çin liderinin çağrısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidar döneminde tarife politikası nedeniyle ticari gerilimlerin arttığı, dış politikada yönelimlerinin Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerini ve transatlantik ittifakını zayıflattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.







