Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki iletişim kısıtlamaları kaldırıldı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında, son birkaç yıl içinde Çin ile Avrupa Parlamentosu'nun yasama organları arasında sorun yaşandığını belirtti. Lin, mevcut uluslararası koşullar altında, iki tarafın da Çin-AB diyalog ve iş birliğini artırmanın önemini kabul ettiğini bildirdi. Bu çerçevede, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırılması yönünde karşılıklı mutabakata varıldığını açıklayan sözcü, bu adımın iki taraf arasındaki ilişkileri yeniden canlandıracağına inandıklarını kaydetti.