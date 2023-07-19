Çin'den BM'ye yapay zeka desteği

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, yapay zeka alanında yol gösterici ilkelerin belirlenmesinde BM'yi desteklediklerini söyledi.





Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Zhang, dün ilk kez yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe etkilerini görüşmek üzere yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe etkilerini görüşmek üzere oturumunda konuştu.

Yapay zekanın gerçekten fayda sağlaması için insan merkezli yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirten Zhang, uluslararası toplumun yapay zekanın riskinin farkına varması için kontrol mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkati çekti.





Zhang, Küresel Kuzey ve Güney arasındaki teknoloji açıklarını kapatmanın çok önemli olduğunu söyledi.





Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde etiğin ön planda olmasının önemine işaret eden Zhang, Çin'in bu alanda yol gösterici ilkelerin belirlenmesinde BM'yi desteklediğini vurguladı.





Zhang, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için yapay zeka teknolojisi geliştirmesi gerektiğini kaydederek, bu teknolojilerin askeri ya da başka ülkelerin egemenliğine zarar verme amaçlı kullanılmasına karşı olduklarının altını çizdi.





BMGK dün, yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik potansiyel tehditleri hakkında ilk toplantısını gerçekleştirmişti.





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yapay zekanın hayatımızın her alanına etki edeceği açık. " ifadesini kullanarak, olumlu etkilerin yanı sıra ayrımcılık, dezenformasyon ve otoriter denetimin artması gibi olumsuz etkilerin de ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.





Guterres, yapay zeka alanında rapor verecek çok taraflı yüksek düzeyli bir danışma kurulu oluşturacağını söylemişti.



