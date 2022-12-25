Dünya Çinden dikkat çeken Covid-19 kararı
ASYA

Çin'den dikkat çeken Covid-19 kararı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun günlük Covid-19 vaka sayılarını açıklamayı sonlandırdığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Çinden dikkat çeken Covid-19 kararı
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Çin’de, Covid-19 salgınının başından bu yana uygulanan katı tedbirlerin Aralık ayı başında gevşetilmeye başlanmasının ardından ülke genelinde vaka sayıları hızla artmaya başladı. PCR testi zorunluluğunun kaldırılması sonrasında günlük vakaların sayımında zorluk yaşayan Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı veriler ile ülkedeki gerçek durum arasındaki büyük uçurum, verilerin güvenilirliğini tartışmaya açtı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın neden alındığı belirtilmezken, salgındaki durumla ilgili bilgilerin bundan sonra Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından paylaşılacağı ifade edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan dün yapılan açıklamada ise, Çin anakarasında Cuma günü 4 bin 128 vaka kayıtlara geçtiği duyurulmuştu. Komisyon, art arda 4 gündür Çin’de Covid-19 bağlantılı ölüm açıklamadı. Resmi verilere göre, Çin anakarasında salgının başından bu yana 5 bin 241 kişi yaşamını yitirdi.

Çin, verileri DSÖ ile paylaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’in salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ülkedeki hastaneye yatış oranlarıyla ilgili kendileriyle veri paylaşmadığını açıkladı.
Çin’deki iki kentin resmi olarak açıkladığı günlük vaka sayıları ise genel tablonun vahametini gözler önüne serdi. Ülkenin doğu kesimindeki Shandong eyaletinin Qingdao kenti, günlük vaka sayısının 490 ila 530 bin arasında seyrettiğini bildirdi. Yaklaşık 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip Qingdao’nın sağlık birimleri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, virüsün hızla yayıldığı kentte henüz zirve döneminin görülmediği belirtildi. Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentinde de bilgisayar modellemelerine ve uzmanların değerlendirmelerine dayanılarak günlük vaka sayılarının 250 ila 300 bin arasında seyrettiği aktarıldı.
Çin’de sağlık sistemi, salgının başından bu yana en zor günlerini yaşıyor. Çok sayıda kentte sağlık personelleri hasta olmasına rağmen işbaşı yapmayı sürdürürken, bazı kentlerde emekli doktor ve hemşireler de hastaların tedavisine yardım etmek için çağrıldı.

Çin anakarasında, Ocak ayında başlayacak Bahar Bayramı trafiği esnasında, milyonlarca kişinin ülke içinde yer değiştirmesi ve vaka sayılarının katlanarak artması bekleniyor.

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Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı ülkede, günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırdı. Dün son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Ülkede koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşti.
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VİRÜS HIZLA ARTIYORElbette Çin’in nüfusu düşünüldüğünde son rakamlar düşük ancak artış hızı kaydadeğer. Başkent Pekin de dahil ülkenin önde gelen şehirlerindeki yeni vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Çin’in güneydeki ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong ise ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği yer.
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‘SIFIR VAKA’DA ISRARBirçok ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmişken, Çin hâlâ virüsün seyri ve takibi konusunda ısrarcı. Bu bağlamda ‘sıfır vaka’ politikası uyguluyor. Hükümet bu uygulamanın birçok kişinin, özellikle de yaşlıların hayatını kurtardığına inanıyor. Nitekim yetkililer haksız da sayılmaz. Salgının başından beri, Çin’de COVID-19 nedeniyle 5200 kişi hayatını kaybetti. 1.4 milyar nüfuslu ülkede, bu sayı her 1 milyonda 3 kişiye karşılık geliyor. ABD’de bu oran 1 milyon kişide 3 bin iken, Birleşik Krallık’ta ise 2 bin 400.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA YANGIN ÇIKTIÜlkedeki ‘sıfır vaka’ politikası milyonlarca kişinin hayatını kurtarsa da bu göründüğü kadar sevimli bir uygulama değil. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren kısıtlama tedbirleri nedeniyle, halk artık isyan ediyor. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde, okul ve iş yerleri kapalı.
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Hafta başında, Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler, sıkı tedbirleri protesto edip polisle çatıştı. Son olarak, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de ise karantinadaki bir apartmanda yangın çıktı ve 10 kişi öldü. Bu feci olaya sıkı tedbirlerin neden olduğu, salgın nedeniyle evlerinde kalan kişilerin sokağa park ettikleri otomobilleri nedeniyle itfaiyenin yangına zamanında müdahale edemediği belirtiliyor. Birçok yerde tedbirlere karşı isyan da var.
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VAKALAR NİYE ARTIYOR‘Sıfır vaka’ politikası ve halkı çileden çıkaran önlemlere karşılık, Çin’de neden hâlâ rekor vaka görüldüğü tartışma konusu. Bunun birkaç sebebi ise şu şekilde:
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1-YAYGIN TEST: Ülkede yoğun ve yaygın olarak yapılmaya devam eden kitlesel testler nedeniyle, semptomlu-semptomsuz her vaka kayıt altına alınıyor. 2-YETERSİZ AŞILAMA: Çin’de özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanma oranı oldukça düşük. Ülkede 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece yüzde 20’si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise yüzde 60’dan azı tam aşılı. 3-AŞILAR ETKİSİZ: Çin’de yaygın kullanılan Sinovac ve Sinopharm aşılarının, dünyada baskın tür olan Omikron varyantına karşı etkinliklerinin düşük olduğu biliniyor. ABD ve diğer Batılı devletler, etkinliği yüksek mRNA bazlı aşıları Çin’e sunmuş olsalar da, bu aşılar Çin’de yaygın olarak kullanılmıyor. 4- ‘BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜYOR’: Bir iddiaya göre Çin, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji krizi gibi nedenlerle aldığı siparişleri yerine getiremediği için, Koronavirüs tedbirlerini bahane gösteriyor.
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DSÖ: BU TEDBİRLER ARTIK İŞE YARAMAZDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bile karantina tedbirlerinin, diğer türlere çok daha bulaşıcı olan ‘Omikron’ varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom “Virüs mutasyona uğruyor. Bizim de buna karşılık tedbirleri değiştirmemiz çok önemli” açıklamasında bulundu.
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