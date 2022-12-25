Çin'den dikkat çeken Covid-19 kararı

Çin’de, Covid-19 salgınının başından bu yana uygulanan katı tedbirlerin Aralık ayı başında gevşetilmeye başlanmasının ardından ülke genelinde vaka sayıları hızla artmaya başladı. PCR testi zorunluluğunun kaldırılması sonrasında günlük vakaların sayımında zorluk yaşayan Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı veriler ile ülkedeki gerçek durum arasındaki büyük uçurum, verilerin güvenilirliğini tartışmaya açtı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın neden alındığı belirtilmezken, salgındaki durumla ilgili bilgilerin bundan sonra Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından paylaşılacağı ifade edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan dün yapılan açıklamada ise, Çin anakarasında Cuma günü 4 bin 128 vaka kayıtlara geçtiği duyurulmuştu. Komisyon, art arda 4 gündür Çin’de Covid-19 bağlantılı ölüm açıklamadı. Resmi verilere göre, Çin anakarasında salgının başından bu yana 5 bin 241 kişi yaşamını yitirdi.

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Çin, verileri DSÖ ile paylaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’in salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ülkedeki hastaneye yatış oranlarıyla ilgili kendileriyle veri paylaşmadığını açıkladı.

Çin’deki iki kentin resmi olarak açıkladığı günlük vaka sayıları ise genel tablonun vahametini gözler önüne serdi. Ülkenin doğu kesimindeki Shandong eyaletinin Qingdao kenti, günlük vaka sayısının 490 ila 530 bin arasında seyrettiğini bildirdi. Yaklaşık 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip Qingdao’nın sağlık birimleri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, virüsün hızla yayıldığı kentte henüz zirve döneminin görülmediği belirtildi. Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentinde de bilgisayar modellemelerine ve uzmanların değerlendirmelerine dayanılarak günlük vaka sayılarının 250 ila 300 bin arasında seyrettiği aktarıldı.

Çin’de sağlık sistemi, salgının başından bu yana en zor günlerini yaşıyor. Çok sayıda kentte sağlık personelleri hasta olmasına rağmen işbaşı yapmayı sürdürürken, bazı kentlerde emekli doktor ve hemşireler de hastaların tedavisine yardım etmek için çağrıldı.

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Çin anakarasında, Ocak ayında başlayacak Bahar Bayramı trafiği esnasında, milyonlarca kişinin ülke içinde yer değiştirmesi ve vaka sayılarının katlanarak artması bekleniyor.

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