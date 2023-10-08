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Dünya

Çin'den Filistin ve İsrail güçlerine taraflara açık çağrı

Çin, Hamas'ın operasyonlarının ardından Filistin ve İşgalci İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin, taraflara, "ateşkes ve sivillerin korunması" çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sivillerin korunması için çatışmalara derhal son vererek durumu daha kötüye götürmekten kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

09:46 . 8/10/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Filistin ile İsrail arasında gerilimin ve şiddetin artmasından "derin endişe duyduğu" belirtilerek,
"Tüm ilgili tarafları sükunet ve itidalle hareket etmeye, sivillerin korunması için çatışmalara derhal son vererek durumu daha kötüye götürmekten kaçınmaya çağırıyoruz"
ifadesine yer verildi.

Filistin ve İsrail arasındaki tekrar eden çatışmaların, bir kez daha barış sürecinin askıya alınmasının uzun vadede sürdürülemeyeceğini kanıtladığına işaret edilen açıklamada,
"Filistin-İsrail çatışmasını önlemenin temel yolu, 'iki devleti çözümün' uygulanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır"
değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi, Filistin sorununun çözümüne desteğini artırması, Filistin ile İsrail arasında barış görüşmelerinin en kısa süre yeniden başlatılması ve kalıcı barışı sağlayacak bir yol bulunmasını teşvik etmesi gerektiği vurgulanarak, Çin'in bu hedef doğrultusunda uluslararası toplum ile yılmadan birlikte çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.


Aksa Tufanı operasyonu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.


İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.


İsrail basını da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurmuştu.



Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar
Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgalci İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail'in dün gün boyu süren saldırıları gece boyunca da devam etti. İşgalci İsrail, yapılan görüşmelerinin ardından Netanyahu'nun büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığını ve resmen savaş hali ilan edildiğini duyurdu. İşte dakika dakika yaşananlar...


#ateşkes
#Çin
#Filistin
#Hamas'ın İsrail'e saldırısı
#israil
#sivillerin korunması
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