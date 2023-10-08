Çin'den Filistin ve İsrail güçlerine taraflara açık çağrı

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Açıklamada, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi, Filistin sorununun çözümüne desteğini artırması, Filistin ile İsrail arasında barış görüşmelerinin en kısa süre yeniden başlatılması ve kalıcı barışı sağlayacak bir yol bulunmasını teşvik etmesi gerektiği vurgulanarak, Çin'in bu hedef doğrultusunda uluslararası toplum ile yılmadan birlikte çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.
Aksa Tufanı operasyonu
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
İsrail basını da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurmuştu.