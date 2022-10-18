Çin'den İngiltere'yi kızdıracak adım

Çin Silahlı Kuvvetleri, batı savaş uçaklarını ve helikopterlerini 'İngiltere çıkarlarına tehdit' olarak nasıl yeneceklerini öğretmek için onlarca eski İngiliz askeri pilotunu yıllık 240.000 £ (4.461.936 TL) maaşla işe aldı. İngiliz savunma analistleri bu adımı "çarpıcı bir güvenlik ihlali olarak" tanımladı. Batılı yetkililer ise özellikle eski F35 pilotlarının işe alınarak amacın casusluk olduğunu belirtti.

ÇARPICI BİR GÜVENLİK İHLALİ

İngiliz savunma analistleri bu adımı "çarpıcı bir güvenlik ihlali olarak" tanımladı.

Batılı yetkili, Pekin'in aktif olarak RAF, Kraliyet Donanması ve İngiliz Ordusu'nun yanı sıra diğer Batı ülkelerinden gelen birçok hizmet veren ve eski askeri pilot ve diğer uzmanları işe almaya çalıştığını söyledi.

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'TEHDİT UYARISI' YAYINLADILAR

Durum o kadar vahim ki, Savunma Bakanlığı'nın Savunma İstihbarat servisi Salı günü hizmet veren ve eski askeri personeli bu tür yaklaşımlara karşı uyarmak için bir 'tehdit uyarısı' yayınladı.

Batılı yetkili, Çin'in personeli hedeflemek için Güney Afrika merkezli bir şirket de dahil olmak üzere üçüncü taraf yetenek avcılarını kullandığını not etti.

Yetkili, şirketi Güney Afrika Test Uçuş Akademisi olarak adlandırdı, ancak Güney Afrika hükümetiyle hiçbir bağlantısı olmadığını vurguladı.

"İNGİLTERE VE BATI ÇIKARLARI İÇİN BİR TEHDİT"

Durumun "İngiltere ve batı çıkarları için bir tehdit" olduğunun altını çizen yetkili, Çinli askeri pilotları eğitmek için işleri kabul eden tüm eski İngiliz personellerinin Çin'in askeri bilgi ve kapasitesini artırdığını belirtti.

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Ulusal güvenliğe zarar verme potansiyeline rağmen, İngiltere'nin işe alım planlarını durdurma veya Çin'de iş kabul eden eski hizmet personelini kendilerini engellemekte başarılı olmadığı düşünülüyor.

Savunma Bakanlığı, Çin'in İngiliz askeri yeteneklerini avlamasını çzorlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Yetkili, "Mevcut ve eski pilotları işe alınmaktan caydırmak için önlemler alıyoruz ve Çin'in bu konudaki önceki sessizliğimizin bu faaliyeti kabul ettiğimiz veya onayladığımız şeklinde yanlış yorumlandığı algısından kaçınmak istiyoruz." dedi.

SAYI AZIMSANAMAYACAK KADAR FAZLA

Savunma Bakanlığı Çin tarafından işe alınan personel sayısını net olarak söylemedi fakat sayının azımsanamayacak kadar fazla olduğunun altı çizerek, "Tedbir alınmazsa İngiltere ve müttefikleri için zararlı olabilir" ifadelerini kullandı.

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Batılı yetkili, Çin'in, pilotlarına yeteneklerine en iyi şekilde nasıl karşı koyacaklarını öğretmek için Typhoon ve Tornado savaş uçakları ve İngiliz uçak gemilerini çalıştırmak için kullanılan Harrier savaş uçağı da dahil olmak üzere İngiliz ve diğer NATO savaş uçaklarını uçurma konusunda uzun deneyime sahip pilotlar aradığını söyledi.

Yetkili, "Bu, Çinli pilotları Batılı jetlerde eğitmek değil. Çin askeri hava kuvvetleri taktiklerini ve yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmak için Batılı pilotların büyük deneyime sahip olması gerekiyor" dedi.

CASUSLUĞUN HEDEFİNDE F35 SAVAŞ UÇAKLARI VAR

Çin'in, ABD liderliğindeki beşinci nesil F35 savaş uçağında eğitim almış eski pilotları işe almaya çalıştığının da altı çizildi. Her biri 100 milyon sterlinden fazla değere sahip olan bu uçaklar, ABD ile ortaklaşa geliştirilen son derece hassas gizli teknolojiyi kullanıyor ve diğer devletlerin birincil casusluk hedefi.

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Çin'in daha fazla pilotu cezbetmesini zorlaştırmak amacıyla Savunma Bakanlığı, güvenlik mevzuatını ve iş sözleşmelerini sıkılaştırma çabalarının sürdüğünü söyleyerek, "Tüm hizmet veren ve eski personel zaten Resmi Sırlar Yasası'na tabidir ve Savunma genelinde gizlilik sözleşmelerinin ve gizlilik anlaşmalarının kullanımını gözden geçirirken, yeni Ulusal Güvenlik Yasası, çağdaş güvenlik zorluklarının üstesinden gelmek için ek araçlar oluşturulacaktır." denildi.

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