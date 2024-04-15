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Dünya

Çin'den İsrail'e ültimatom: Gazze'de ateşkesi sağla

Çin, İran ile İsrail'in karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tırmanan gerilimden endişeli olduğunu açıkladı. Tel Aviv yönetimine Gazze'de ateşkesi sağlama çağrısında bulunan Pekin yönetimi, "En önemli öncelik Gazze'de ateşkesi sağlamak ve çatışmaya son vermek olmalı." dedi.

23:20 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Cai Cün, İsrail'in Pekin Büyükelçisi Irit Ben-Abba ile görüştü.

"En önemli öncelik Gazze'de ateşkesi sağlamak"

Cai, görüşmede Çin'in Orta Doğu'da yükselen gerilimden derin endişe duyduğunu, çatışmanın hiçbir tarafa faydasının olmayacağını belirterek,
"En önemli öncelik Gazze'de ateşkesi sağlamak ve çatışmaya son vermek olmalı.
" dedi.

İki devletli çözüm vurgusu

Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması gerektiğinin altını çizen Cai, tüm tutukluların en kısa zamanda serbest bırakılarak Filistin sorununda tarafların barış içinde bir arada yaşayacağı "iki devletli çözüme" dönülmesini umduklarını dile getirdi.

İran ile İsrail'e 'itidal' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından dün yayımladığı yazılı açıklamada, taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, gerilimin Gazze'deki çatışmanın yayılmasına etki edebileceği belirtilerek, savaşa derhal son verilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurgulanmıştı.




#Çin
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#Gazze
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