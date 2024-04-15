Çin'den İsrail'e ültimatom: Gazze'de ateşkesi sağla

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını tvnet canlı yayınında değerlendirdi. Saldırının zamanlamasına vurgu yapan Yarar, "İsrail ilk defa köşeye sıkıştığı, dünya kamuoyunda itibar kaybettiği dönemde bu saldırıya maruz kaldı." dedi. "Bu operasyonun bir tane kaybedeni var o da Gazze." diyen Yarar, İran'ın İsrail'e can simidi olduğunu belirtip "ABD'de bile senatörler aleyhte konuşmaya başlamıştı. Avrupa Birliği ilk defa Filistin'i tanımak için komisyon kurmuştu. Şu anda ne konuşuluyor dünyada? İsrail mağdur İsrail'e döndü" diye konuştu.