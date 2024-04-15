Çin'den İsrail'e ültimatom: Gazze'de ateşkesi sağla

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Cai Cün, İsrail'in Pekin Büyükelçisi Irit Ben-Abba ile görüştü.
"En önemli öncelik Gazze'de ateşkesi sağlamak"
İki devletli çözüm vurgusu
Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması gerektiğinin altını çizen Cai, tüm tutukluların en kısa zamanda serbest bırakılarak Filistin sorununda tarafların barış içinde bir arada yaşayacağı "iki devletli çözüme" dönülmesini umduklarını dile getirdi.
İran ile İsrail'e 'itidal' çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından dün yayımladığı yazılı açıklamada, taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.
Açıklamada, gerilimin Gazze'deki çatışmanın yayılmasına etki edebileceği belirtilerek, savaşa derhal son verilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurgulanmıştı.