Çin'den 'Orta Doğu'daki gerilimi azaltın' çağrısı

Haniye'ye yapılan suikastın ardından Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulunan Lin, Çin'in her zaman bölgede barışı korumaya kararlı olduğunu ve uzun vadeli istikrarın sağlanması için ilgili taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.