Çin'den Rusya'ya silah desteği iddialarına yanıt

Wang Wenbin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, NATO üyelerinin Çin'in Rusya'nın savaşına ölümcül destek sağlamayı planlıyor olabileceğinden giderek daha fazla endişe duydukları yönündeki son açıklamalarını değerlendirdi.
Söz konusu iddiaların ‘temelsiz spekülasyonlar’ olduğunu belirten Wenbin,
“ABD dahil NATO ülkelerinin Ukrayna'daki savaş alanı için en büyük silah kaynağı olduğu bilinen bir gerçek ancak Çin'in Rusya'ya silah tedarik ediyor olabileceğini iddia etmeyi sürdürüyorlar. Bu, Ukrayna krizi patlak verdikten kısa bir süre sonra kullanılan ve ifşa olan tanıdık bir hile. NATO, Ukrayna krizinde nasıl bir rol oynadı? Dünyanın geri kalanı bunun cevabını mutlaka biliyordur”
dedi.
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