“ABD dahil NATO ülkelerinin Ukrayna'daki savaş alanı için en büyük silah kaynağı olduğu bilinen bir gerçek ancak Çin'in Rusya'ya silah tedarik ediyor olabileceğini iddia etmeyi sürdürüyorlar. Bu, Ukrayna krizi patlak verdikten kısa bir süre sonra kullanılan ve ifşa olan tanıdık bir hile. NATO, Ukrayna krizinde nasıl bir rol oynadı? Dünyanın geri kalanı bunun cevabını mutlaka biliyordur”