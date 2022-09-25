Dünya Çinden Tayvan uyarısı Dış müdahaleye karşı güçlü adım atılacağını söyledi
ASYA

Çin'den Tayvan uyarısı: Dış müdahaleye karşı güçlü adım atılacağını söyledi

Tayvan konusunda "dış müdahaleye karşı durmak için" en güçlü adımları atacaklarını bildiren Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in tamamını temsil eden tek hükümettir." dedi.

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Haber Merkezi AA
Çinden Tayvan uyarısı: Dış müdahaleye karşı güçlü adım atılacağını söyledi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Çin ancak tamamen birleştiğinde Tayvan Boğazı'nda gerçek bir barış olabileceğini söyledi.

Pekin yönetiminin "dış müdahaleye karşı durmak için en güçlü adımları atacağını" belirten Vang, "Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in tamamını temsil eden tek hükümettir." dedi.

Bakan Vang, Tek Çin prensibinin, uluslararası ilişkilerde temel bir norm haline geldiğini dile getirdi.

Vang, Ada ile birleşme konusundaki kararlılığının önüne geçen her kim olursa "tarihin çarklarında ezilir." ifadesini kullandı.

Bu arada, Karayipler'deki bir ada ülkesi olan Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves Genel Kurul'da Vang'dan bir süre önce yaptığı konuşmada, Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerdeki görünümünü artırmasına izin verilmesine değinmişti.

  • Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

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