Çin'den yapay zeka destekli hassas top mermisi

South China Morning Post, teknoloji üzerinde çalışan bilim adamlarından oluşan bir ekipten alıntı yaparak, merminin hassasiyetinin herhangi bir operasyonel Çin topçu mermisininkinden çok daha fazla olduğunu bildirdi .





Kılavuzlu mermilerden daha doğru





Kaynak, ekip lideri Wang Jiang'a atıfta bulunarak, kabuğun yapay zeka destekli bilgisayar çipinin, geleneksel matematiksel modellere dayanan mevcut GPS güdümlü topçu mermilerinden daha hızlı veri işleme hızı sunduğunu yazdı.





Kılavuzlu bir kabuk, uçuş sırasında rota düzeltmesi için rüzgar, sıcaklık ve hava basıncı gibi çevresel verileri toplar ve analiz eder. Çıkışa göre, kılavuzlu kabuklar, değişken sayısıyla katlanarak artan gerçek zamanlı verileri işlemek için çalışıyor.





Daha verimli veri işleme





Yapay zeka, "geleneksel yaklaşımlar altında gerçekleştirilen daha zorlu hesaplamalardan bazılarını" atlayarak çipin verileri daha verimli bir şekilde işlemesini sağlar.





Kaynak, "Merminin bilgisayar çipi, topçu ateşinin muazzam ısısına ve şokuna dayanması gerektiği kadar mümkün olduğunca basit olmalı. Bu tür taleplerle karşılaşan işlemciler, hesaplamaları zamanında tamamlamak için genellikle değerli ham verileri atmak zorunda kalıyor ve bu da genel doğruluğu etkiliyor" diye yazdı.







