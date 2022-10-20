​Çin’den yeni izolasyon merkezi.

Çin’de Kovid-19 kabusu bitmek bilmiyor. Şanghay’da şehrin merkezine yakın bir yerde binlerce insanı barındırabilecek bir izolasyon tesisi inşa ediliyor. Bu gelişme, ağır maliyetine rağmen Çin’in yakın bir zamanda ‘sıfır vaka’ politikasından vazgeçmeyeceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Tesis, Şanghay’ın ticaret bölgesinin doğusunda yer alan Fuxing adasında yaklaşık 35 dönümlük bir alana inşa edilecek ve tamamlandığında 3.250 yatak kapasitesine sahip olacak. Söz konusu merkezin, Çin hükümetine 1.38 milyar yuana (yaklaşık 3.55 milyar lira) mal olacağı belirtildi.

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