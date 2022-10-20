Dünya Çinden yeni izolasyon merkezi
ASYA

Çin’den yeni izolasyon merkezi

Çin’de Kovid-19 kabusu bitmek bilmiyor. Şanghay’da şehrin merkezine yakın bir yerde binlerce insanı barındırabilecek bir izolasyon tesisi inşa ediliyor.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Çin’den yeni izolasyon merkezi
​Çin’den yeni izolasyon merkezi.

Çin’de Kovid-19 kabusu bitmek bilmiyor. Şanghay’da şehrin merkezine yakın bir yerde binlerce insanı barındırabilecek bir izolasyon tesisi inşa ediliyor. Bu gelişme, ağır maliyetine rağmen Çin’in yakın bir zamanda ‘sıfır vaka’ politikasından vazgeçmeyeceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Tesis, Şanghay’ın ticaret bölgesinin doğusunda yer alan Fuxing adasında yaklaşık 35 dönümlük bir alana inşa edilecek ve tamamlandığında 3.250 yatak kapasitesine sahip olacak. Söz konusu merkezin, Çin hükümetine 1.38 milyar yuana (yaklaşık 3.55 milyar lira) mal olacağı belirtildi.

Kabus senaryosu ortaya çıktı: Ateşle oynuyorlar
HAYAT
Kabus senaryosu ortaya çıktı: Ateşle oynuyorlar
Aslan gol oldu yağdı

Aslan gol oldu yağdı

​Galatasaray, Kastamonuspor'u 7-0 yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Dünyayı keşfet ödülü kazan

Dünyayı keşfet ödülü kazan

​Skyroad fotoğraf yarışması için başvuru zamanı.
ABD bu dolar yükünü taşıyamaz

ABD bu dolar yükünü taşıyamaz

​Faiz artırdıkları halde enflasyon düşmüyor.
Kendine güveniyorsan çık karşıma

Kendine güveniyorsan çık karşıma

​ABD ziyaretinin karanlık tarafları var.
Patlama noktası

Patlama noktası

​İşte madendeki kurtarma çalışmalarına rehberlik eden kroki.
Diyalog isteyen biziz

Diyalog isteyen biziz

Bakan Akar, ​Yeni Şafak'ın da olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Togg gün sayıyor

Togg gün sayıyor

​76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti.
Madende inceleme başladı

Madende inceleme başladı

​Bilirkişi heyeti madende.
Enerji kavgası sertleşiyor

Enerji kavgası sertleşiyor

​Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu ABD'ye karşı S. Arabistan'ın yanında saf tuttu.
Katliamın kaynağı sosyal medya

Katliamın kaynağı sosyal medya

​Çoğu siyahi olan 10 kişiyi öldürmüştü.
Bayrak yarışı

Bayrak yarışı

​Kazak teknik direktör özür diledi.
Başka cinayeti ortaya çıktı

Başka cinayeti ortaya çıktı

​Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'e gerçekleştiren suikastın taşeronluğunu yapmıştı.
2050'de 3 dünya bize yetmeyecek

2050'de 3 dünya bize yetmeyecek

​Kocaeli Büyükşehir'in Sıfır Atık Festivali'nde dünyanın geleceği konuşuldu.
'Bana göre Zelenskiy<br>neyse boşverin'

'Bana göre Zelenskiy
neyse boşverin'

​Berlusconi'nin ortaya çıkan ses kaydı İtalya'da tartışma yarattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.