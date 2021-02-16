Dünya Çine ait gemiler Japonya kara sularına girdi
ASYA

Çin'e ait gemiler Japonya kara sularına girdi

Çin'e ait gemiler Japonya kara sularına girdi

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisi Japonya kara sularına girdi, bölgeye gelen Japonya Sahil Güvenlik gemileri ise Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesinde bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler ulusal kara suları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku adaları etrafında yerel saatle sabah 04.15 civarındaki ihlal sonrası gemiler, Taişoo-jima adası etrafında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı.

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Balıkçı tekneleri, bölgeye sevk edilen Japonya Sahil Güvenlik gemilerince himaye edildi.

Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Karargaha göre, Çin gemileri Senkaku etrafında bu yıl şimdiye kadar 7 kez Japonya kara sularına girdi.

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Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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