Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını BM görmezden geldi: 37 bilim insanı tepki gösterdi
Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri konusunda önde gelen 30'dan fazla bilim insanı, geçen ay Çin'e yaptığı tartışmalı ziyaretin ardından BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in açıklamasından "derin rahatsız olduklarını" söyledi.
2005'ten bu yana Çin'i ziyaret eden ilk BM insan hakları şefi olan Bachelet'in Mayıs'taki gezisi Çinli yetkililerle yıllarca süren müzakereler aldı ancak altı günlük ziyaretten Çin'i sorumlu tutmaması veya yeni bilgiler ortaya çıkarmaması nedeniyle Batılı hükümetler ve insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi.
Bachelet, Çin'in politikalarını kınamak yerine anlatılarını tekrarlayarak ve onları “mesleki eğitim merkezleri” olarak tanımlayarak Çin'in gözaltı kamplarını haklı çıkarmasına ağırlık verdi.
Bilim insanları, Çarşamba günü Fransızca olarak Le Monde'da yayınlanan mektupta, Çin devlet belgelerinden hayatta kalanların ifadeleri ve uydu görüntüleri ile tamamlanan kanıtların inanılır bir şekilde soykırım programı olarak adlandırılabilecek şeyin ayrıntılı bir resmini sunduğunu yazdı.
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VICE World News tarafından elde edilen halka açık bir mektupta Batı Çin bölgesinden 37 uzman, Bachelet'in açıklamalarının Çin'in Uygurlar da dahil olmak üzere etnik azınlıklara yönelik baskıları konusundaki akademik fikir birliğini "görmezden geldiğini ve hatta çeliştiğini" belirtti.