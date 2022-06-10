Dünya Çinin Doğu Türkistandaki soykırımını BM görmezden geldi 37 bilim insanı tepki gösterdi
AVRUPA

Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını BM görmezden geldi: 37 bilim insanı tepki gösterdi

Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri konusunda önde gelen 30'dan fazla bilim insanı, geçen ay Çin'e yaptığı tartışmalı ziyaretin ardından BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in açıklamasından "derin rahatsız olduklarını" söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinin Doğu Türkistandaki soykırımını BM görmezden geldi: 37 bilim insanı tepki gösterdi
Michelle Bachelet

2005'ten bu yana Çin'i ziyaret eden ilk BM insan hakları şefi olan Bachelet'in Mayıs'taki gezisi Çinli yetkililerle yıllarca süren müzakereler aldı ancak altı günlük ziyaretten Çin'i sorumlu tutmaması veya yeni bilgiler ortaya çıkarmaması nedeniyle Batılı hükümetler ve insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

Bachelet, Çin'in politikalarını kınamak yerine anlatılarını tekrarlayarak ve onları “mesleki eğitim merkezleri” olarak tanımlayarak Çin'in gözaltı kamplarını haklı çıkarmasına ağırlık verdi.

Çin'in acımasız 'yeniden eğitim' kampları ifşa oldu
FOTOĞRAF 8
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Yetkililer tarafından sızdırılmış veriler zincire vurulmuş mahkumların işkence gördüğünü gösteren korkunç resimleri ortaya çıkarttı.<br>
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Bu görüntüler, gözaltı merkezi fotoğrafçısı tarafından 2018'de yapılan toplama kampı polisi güvenlik tatbikatlarını gösteriyor.<br>
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Fotoğrafların gerçek tutuklulara mı yoksa bir eğitim tatbikatına mı ait olduğu belli değil ancak gardiyanlar tarafından karşılandığına inanılan vahşetin kanıtı.
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<br>Görüntülerin çoğunda, tüfek ve copları sallayan gardiyanlarla birlikte fiziksel güç tehdidi görülüyor ve tesisler arasında herhangi bir 'öğrenci' transfer edildiğinde göz bağı ve kelepçe ve zorunlu durumda.
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En genç Uygur tutuklusu, Çinli yetkililer tarafından alıkonulduğunda sadece 15 yaşındaydı.
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58 yaşındaki Tursun Kadir, 'dini aşırılığın etkisi altında sakal uzatmak' suçundan yargılandı.
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En yaşlı tutuklunun ise tutuklanma nedeni bilinmiyor.
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Çin'in acımasız 'yeniden eğitim' kampları ifşa oldu
Korkunç belgeler ve fotoğraflar, Çin'in acımasız 'yeniden eğitim kamplarında' Uygur Müslümanlarının karşılaştığı dehşeti gözler önüne serdi.

Bilim insanları, Çarşamba günü Fransızca olarak Le Monde'da yayınlanan mektupta, Çin devlet belgelerinden hayatta kalanların ifadeleri ve uydu görüntüleri ile tamamlanan kanıtların inanılır bir şekilde soykırım programı olarak adlandırılabilecek şeyin ayrıntılı bir resmini sunduğunu yazdı.

Türkiye'den Çin'e tepki: Toplama kamplarını kapatın
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Türkiye'den Çin'e tepki: Toplama kamplarını kapatın

VICE World News tarafından elde edilen halka açık bir mektupta Batı Çin bölgesinden 37 uzman, Bachelet'in açıklamalarının Çin'in Uygurlar da dahil olmak üzere etnik azınlıklara yönelik baskıları konusundaki akademik fikir birliğini "görmezden geldiğini ve hatta çeliştiğini" belirtti.

Toplama kamplarında bir Uygur kadın
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Toplama kamplarında bir Uygur kadın
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