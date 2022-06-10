Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını BM görmezden geldi: 37 bilim insanı tepki gösterdi

2005'ten bu yana Çin'i ziyaret eden ilk BM insan hakları şefi olan Bachelet'in Mayıs'taki gezisi Çinli yetkililerle yıllarca süren müzakereler aldı ancak altı günlük ziyaretten Çin'i sorumlu tutmaması veya yeni bilgiler ortaya çıkarmaması nedeniyle Batılı hükümetler ve insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

Bachelet, Çin'in politikalarını kınamak yerine anlatılarını tekrarlayarak ve onları “mesleki eğitim merkezleri” olarak tanımlayarak Çin'in gözaltı kamplarını haklı çıkarmasına ağırlık verdi.

FOTOĞRAF 8 Yetkililer tarafından sızdırılmış veriler zincire vurulmuş mahkumların işkence gördüğünü gösteren korkunç resimleri ortaya çıkarttı.<br> Bu görüntüler, gözaltı merkezi fotoğrafçısı tarafından 2018'de yapılan toplama kampı polisi güvenlik tatbikatlarını gösteriyor.<br> Fotoğrafların gerçek tutuklulara mı yoksa bir eğitim tatbikatına mı ait olduğu belli değil ancak gardiyanlar tarafından karşılandığına inanılan vahşetin kanıtı. <br>Görüntülerin çoğunda, tüfek ve copları sallayan gardiyanlarla birlikte fiziksel güç tehdidi görülüyor ve tesisler arasında herhangi bir 'öğrenci' transfer edildiğinde göz bağı ve kelepçe ve zorunlu durumda. En genç Uygur tutuklusu, Çinli yetkililer tarafından alıkonulduğunda sadece 15 yaşındaydı. 58 yaşındaki Tursun Kadir, 'dini aşırılığın etkisi altında sakal uzatmak' suçundan yargılandı. En yaşlı tutuklunun ise tutuklanma nedeni bilinmiyor. Çin'in acımasız 'yeniden eğitim' kampları ifşa oldu Korkunç belgeler ve fotoğraflar, Çin'in acımasız 'yeniden eğitim kamplarında' Uygur Müslümanlarının karşılaştığı dehşeti gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bilim insanları, Çarşamba günü Fransızca olarak Le Monde'da yayınlanan mektupta, Çin devlet belgelerinden hayatta kalanların ifadeleri ve uydu görüntüleri ile tamamlanan kanıtların inanılır bir şekilde soykırım programı olarak adlandırılabilecek şeyin ayrıntılı bir resmini sunduğunu yazdı.

REKLAM

DÜNYA Türkiye'den Çin'e tepki: Toplama kamplarını kapatın

VICE World News tarafından elde edilen halka açık bir mektupta Batı Çin bölgesinden 37 uzman, Bachelet'in açıklamalarının Çin'in Uygurlar da dahil olmak üzere etnik azınlıklara yönelik baskıları konusundaki akademik fikir birliğini "görmezden geldiğini ve hatta çeliştiğini" belirtti.