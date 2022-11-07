Çin'in Guangcou şehrinde koronavirüs vakaları artıyor

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan 18 milyonluk şehirde, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 122, göstermeyen 1813 vaka tespit edildi.

Vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıkarken şehirde karantina tedbirleri artırıldı.

Guangcou Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Yi, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, "şehrin, son 3 yıldaki en karmaşık ve zor salgın önleme ve kontrol durumuyla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Guangcou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Parti Sekreteri Cang Coubin de yeni vakaların büyük bölümünün Omicron altvaryantı "BA.5.2"den kaynaklandığını bildirdi.

Şehirde önceki gün yeni 746 vaka tespit edilirken sayı dün 1325'e çıkmıştı. Dün tespit edilen vakaların 1253'ü İnci Nehri kıyısındaki metropol ilçe Haycu'da görüldü.

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Bölgede yaşayan 31 binden fazla kişi, yayılma riskini azaltmak için eyaletin diğer şehirlerine gönderildi.

Vakalar Pekin'de de artıyor

Öte yandan başkent Pekin'de de yeni vakalar ortaya çıkarken yüksek ve orta düzey riskli bölgelerinin sayısı giderek artıyor. Şehirde önceki gün 49, dün ise 59 vaka tespit edildi.

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni vakaların bazı üniversite kampüslerindeki salgın öbeklerinden ve hane içi yayılmadan kaynaklandığını bildirdi.

Son 24 saatte 5 bin 643 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 569, göstermeyen 5 bin 74 vaka saptanırken günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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Vaka sayısının nüfusa oranı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.